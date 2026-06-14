BİM Peşin Fiyatına 6 Taksitle Elektrikli Bisiklet ve Drone Satacak: Fiyatları Ne Kadar?

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BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketler belirli aralıklarla motosiklet, elektrikli bisiklet ve akıllı telefon gibi gıda dışı ürünleri piyasaya sürüyorlar. Bu kapsamda BİM önümüzdeki hafta elektrikli bisiklet ve drone satışına başlayacak. Peki söz konusu ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

BİM'de Ola EFB10 Elektrikli Bisiklet Ne Kadardan Satılacak ve Özellikleri Neler Olacak?

Motor: OKAWA 250W yüksek torklu.

Batarya: 36V 10.4Ah lityum iyon.

Vites: Shimano 7.

Menzil: 35–45 km.

Max hız: 25 km/h.

Lastik: 20" x 4" kalın.

Fren: Ön ve arka disk.

Ağırlık: 32 kg.

Taşıma kapasitesi: 120 kg.

Plaka, ruhsat, ehliyet gerektirmez.

Sürüş mesafesi yol ve sürücü koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Montaj ücretsiz.

BİM, 19 Haziran'da Ola EFB10 elektrikli bisikleti 32.500 TL'den kullanıcıların beğenisine sunacak. Modelin 250W yüksek torklu bir motora sahip olduğunu belirtelim. Öte yandan maksimum 25 kilometre hız yapabildiğini ve 35 ila 45 km arasında bir menzil sunduğunu söyleyebiliriz. 7 vitesle gelen elektrikli bisiklet toplam 32 kilogram ağırlığında ve 120 kilograma kadar taşıyabiliyor.

BİM'de DJI Neo Drone Ne Kadardan Satılacak ve Özellikleri Neler Olacak?

Fiyat: 6.950 TL

Fotoğraf çözünürlüğü: 12 megapiksel

Video kaydı: 4K 30 FPS

Ağırlık: 135 gram

Kalkış/iniş: Avuç içi kalkış ve iniş

Özellikler: Yapay zeka özellikleri

Koruma: Tam kapsamlı pervane korumaları

Sadece bununla da sınırlı değil. Zincir market DJI Neo (Single) drone modelini 6.950 TL fiyatla satışa sunacak. Ürünün özelliklerine baktığımızda 12 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar çekebildiğini ve 4K 30 FPS videolar kaydedebildiğini görebiliyoruz. Ek olarak 135 gram ağırlığında olduğunu, avuç içi kalkış ve iniş yapabildiğini, yapay zeka özelliklerine sahip olduğunu ve tam kapsamlı pervane korumalarına sahip olduğunu belirtelim.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.