BİM 120Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Satacak: Fiyatı Ne Kadar?

Belirli aralıklarla gıda dışı ürünlerla karşımıza çıkan BİM, önümüzdeki günlerde kullanıcılara uygun fiyatlı bir Android telefon sunacak. Peki bu modelin ismi ne ve ne kadardan satılacak? İşte BİM'de satılacak akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı!

OPPO A6x 4G BİM'de Ne Kadardan Satılacak?

BİM'in 19 Haziran'da satışa sunacağı OPPO A6x 9.990 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyatın akıllı telefonun 4 GB RAM ve 128 GB'lik versiyonu için geçerli olduğunu belirtelim. Yani ürün fiyatından da anlayacağımız üzere giriş segmentte yer alıyor ve telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılara hitap ediyor.

OPPO A6x Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.75 inç

6.75 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı : 120Hz yenileme hızı

: 120Hz yenileme hızı Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel çözünürlük

720 x 1570 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm)

Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) Ana Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6500 mAh, 10-15W kablolu

OPPO A6x Ekran Özellikleri Neler?

OPPO A6x, 6,75 inç boyutlarında, 120Hz tazeleme hızını ve 720 x 1570 piksel çözünürlüğü destekleyen LCD bir panelle karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonun 120Hz yenileme hızlarını desteklemesi oyunlarda, web sayfası kaydırmalarında ve menü geçişlerinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor diyebiliriz. Bununla birlikte LCD ekranı OLED/AMOLED kadar canlı ve renkli olmasa da giriş segment için yeterli düzeyde bir performans sunuyor.

OPPO A6x İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 685 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga seti 6 nm üretim teknolojisine sahip. Bu da 7 nm tabanlı ve daha eski yongalardan güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor. Halihazırda vivo V60 Lite gibi modellerde kullanılan donanım Genshin Impact'i 30-40 FPS arasında çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşünürsek bu değerlerin en azından giriş segment için yeterli olduğunu belirtelim.

OPPO A6x Kamera Özellikleri Neler?

Üründe 13 megapiksellik ana ve 5 megapiksellik selfie kamerası kullanılıyor. Bu da cihazın kamera tarafında aşırı yetenekli olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Yani üst düzey zoom performansı veya daha detaylı fotoğraflar çekmek istiyorsanuz OPPO A6x 4G sizin için uygun bir seçenek olmayabilir.

OPPO A6x Batarya Özellikleri Neler?

Cihazın bataryası 6.500 mAh kapasitesinde. Bu da ürünün belki de en çok dikkat çeken özelliği diyebiliriz. Zira günümüzde çoğu amiral gemisinde bile bu seviyeler olmayabiliyor. Bu nedenle akıllı telefonun kullanım sürelerinde çok fazla üzmeyeceğini söyleyebiliriz. Öte yandan 10-15W arasında kablolu şarj olabildiğini söyleyebiliriz.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.