BİM'de Çok Ucuz Android Telefon Satılacak: Fiyatı Ne Kadar?

BİM, 26 Haziran'da akıllı telefonlara çok para harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal bir modeli satışa sunacak. Peki, bu zincir markette satışa çıkacak modelin adı ne ve teknik özellikleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar!

BİM'de Satılacak Tecno Spark Go 2 Kaç TL?

BİM'in 26 Haziran'da kullanıcıların beğenisine sunacağı Tecno Spark Go 2'nin fiyatı 8.290 TL olarak açıklandı. Bu fiyatın cihazın 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı versiyonu için geçerli olduğunu belirtelim. Şirket telefon için 5.000 adet stok ayırdı. Yani modeli satın almak istiyorsanız çok fazla sorun yaşamayacaksınız.

Tecno Spark Go 2 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

İşletim Sistemi: Android 15, HIOS 15

Ana Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 15 W kablolu

Tecno Spark Go 2 Ekran Özellikleri Neler?

Tecno Spark Go 2, 6,67 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızı ve 720 x 1600 piksel çözünürlüğü destekleyen LCD bir panelle geliyor. Telefonun 120Hz yenileme hızını desteklemesi, oyunlarda, web sayfası kaydırmalarında ve menü geçişlerinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. LCD ekran OLED/AMOLED kadar canlı ve renkli olmasa da giriş segmenti için yeterli düzeyde bir performans sunuyor.

Tecno Spark Go 2 İşlemcisi Ne?

Tecno Spark Go 2'de Unisoc T7250 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga POCO C81 Pro gibi giriş seviye telefonlarda kullanıldığından üst düzey bir oyun performansı beklemek doğru olmaz. Daha çok Subway Surfers gibi basit oyunları oynayabilirsiniz. PUBG Mobile gibi oyunları da en düşük ayarlarda 30 FPS seviyesinde oynatabilmek mümkün. Ancak bazı sahnelerde kare hızında düşmelerin yaşandığını da söyleyebiliriz.

Tecno Spark Go 2 Kamera Özellikleri Neler?

Tecno Spark Go 2, 13 megapiksel ana ve 8 megapiksel ön kamerayla karşımıza çıkıyor. Yani yüksek zoom kalitesi veya detaylı fotoğraflar çekmek istiyorsanız bu akıllı telefon sizin için pek de uygun olmayabilir. Ancak yine de basit fotoğraflar çekebileceğinizi söyleyebiliriz.

Tecno Spark Go 2 Batarya Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda 5.000 mAh'lik bir batarya mevcut. Bu kapasiteler giriş segment için fazlasıyla yeterli diyebiliriz. Ek olarak 15W hızlarını desteklediğini belirtelim. Yani cihaz batarya özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek gibi görünüyor.

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