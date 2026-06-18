A101, iPhone 17 Pro Max, iPhone 13 ve iPhone 17e Satıyor

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Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101 marketlerde iPhone'dan Android telefonlara kadar pek çok mobil cihaz satılıyor. Bunlar arasında iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 13, iPhone 17e, iPhone 14, Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26, Galaxy S25, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 15 Pro yer alıyor.

A101'de iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 18 Haziran 2026 itibarıyla iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 124 bin 499 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 150 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 172 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB RAM ve 4.823 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 111 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonda 3998 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Apple A19 Pro işlemcisine sahip alan cihazda 12 GB RAM mevcut. Telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

A101'de iPhone 13 ve iPhone 17e'nin Fiyatı Ne Kadar?

A101'de iPhone 13'ün 128 GB depolama alanına sahip sürümü 38 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM mevcut. Ayrıca telefonda 3.240 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 53 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. 8 GB RAM'e sahip telefonda 48 megapiksel arka kamera ve 12 megapiksel ön kamera mevcut. Telefonda Apple A19 işlemcisi bulunuyor.

A101'de iPhone 17 ve iPhone 16'nın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 78 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefon 3.692 mAh batarya kapasitesine sahip. Gücünü A19 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1206 x 2622 piksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 16'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 799 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel kamera mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor.

A101'de iPhone 14 ve Galaxy S26 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 14'ün 256 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. 6 GB RAM'e sahip olan telefonda Apple A15 Bionic işlemcisi mevcut. Ayrıca cihazda 3.279 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 103 bin 499 TL, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 124 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut.

A101'de Galaxy S26 ve Galaxy S25'in Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 70 bin 199 TL'ye satılıyor. Telefon gücünü Exynos 2600 işlemcisinden alıyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor. Cihazda 4.300 mAh batarya kaapsitesi yer alıyor.

Samsung Galaxy S25'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 48 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 4.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor.

A101'de Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 15 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 399 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. 32 megapiksel ön kameraya sahip telefonda 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Redmi Note 15 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 19 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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