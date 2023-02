Bing'deki ChatGPT Tasarımı Ortaya Çıktı

Geride bıraktığımız aylara damgasını vuran ChatGPT, yakın zamanda Microsoft'un arama motoru Bing'de yerini almak için hazırlanıyor. ChatGPT ve DALL-E 2 gibi yapay zekaları geliştiren OpenAI ekibiyle Microsoft'un vardığı anlaşma çerçevesinde Bing implementasyonu için tasarım detayları ortaya çıktı.

Ortaya çıkan tasarımlara göre Bing arama motorunun yerini ChatGPT almış gibi görünüyor. "Bana bir şey sor..." yazan çubuğun içerisine merak ettiğiniz şeyleri sorarak ChatGPT ile sohbet etmeniz mümkün.

You still get your traditional search results but there's a new tab to start a chat pic.twitter.com/ugeYMCNG1c