Bing'deki ChatGPT Tasarımı Ortaya Çıktı

Geride bıraktığımız aylara damgasını vuran ChatGPT, yakın zamanda Microsoft'un arama motoru Bing'de yerini almak için hazırlanıyor. ChatGPT ve DALL-E 2 gibi yapay zekaları geliştiren OpenAI ekibiyle Microsoft'un vardığı anlaşma çerçevesinde Bing implementasyonu için tasarım detayları ortaya çıktı.

Ortaya çıkan tasarımlara göre Bing arama motorunun yerini ChatGPT almış gibi görünüyor. "Bana bir şey sor..." yazan çubuğun içerisine merak ettiğiniz şeyleri sorarak ChatGPT ile sohbet etmeniz mümkün.

Bing Arama Motoru Artık ChatGPT'ye Ait

You still get your traditional search results but there's a new tab to start a chat pic.twitter.com/ugeYMCNG1c — Owen Yin (@Owen_Yin) February 3, 2023

Ortaya çıkan tasarımlara göre Bing arama çubuğunun tamamen ChatGPT sohbet çubuğu ile değiştirildiği görülebiliyor. İddialara göre Bing arama motoru hala kullanılmaya devam edecek, ancak varsayılan yeni sekme açılma ekranında ChatGPT yer alacak.

ChatGPT-Bing uygulamasının önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara yayınlanması bekleniyor. Öte yandan Microsoft'un premium Teams hizmetine ChatGPT eklemesinin ardından Bing'deki uygulamanın ücretli olup olmayacağı da merak konusu.