Bing'deki ChatGPT Tasarımı Ortaya Çıktı

Microsoft ve OpenAI anlaşmasının ardından merakla beklenen ChatGPT-Bing birleşmesinin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Bing'deki ChatGPT Tasarımı Ortaya Çıktı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Geride bıraktığımız aylara damgasını vuran ChatGPT, yakın zamanda Microsoft'un arama motoru Bing'de yerini almak için hazırlanıyor. ChatGPT ve DALL-E 2 gibi yapay zekaları geliştiren OpenAI ekibiyle Microsoft'un vardığı anlaşma çerçevesinde Bing implementasyonu için tasarım detayları ortaya çıktı.

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Ortaya çıkan tasarımlara göre Bing arama motorunun yerini ChatGPT almış gibi görünüyor. "Bana bir şey sor..." yazan çubuğun içerisine merak ettiğiniz şeyleri sorarak ChatGPT ile sohbet etmeniz mümkün.

Bing Arama Motoru Artık ChatGPT'ye Ait

Ortaya çıkan tasarımlara göre Bing arama çubuğunun tamamen ChatGPT sohbet çubuğu ile değiştirildiği görülebiliyor. İddialara göre Bing arama motoru hala kullanılmaya devam edecek, ancak varsayılan yeni sekme açılma ekranında ChatGPT yer alacak.

ChatGPT-Bing uygulamasının önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara yayınlanması bekleniyor. Öte yandan Microsoft'un premium Teams hizmetine ChatGPT eklemesinin ardından Bing'deki uygulamanın ücretli olup olmayacağı da merak konusu.

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