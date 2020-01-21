Bir Ertelenme Haberi de Dying Light 2 için Geldi

Şu son birkaç günde birçok ertelenme haberi ile karşılaştık, sevgili takipçilerimiz. Bunlardan en beklenmeyeni elbette Cyberpunk 2077 oyunuydu. Final Fantasy VII Remake, Marvel's Avengers, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak olan Moons of Madness da diğer oyunlardı. Techland "Benim başım kel mi?" der gibi bizi üzecek bir duyuru yaptı. Çıkışını büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz Dying Light 2, ertelenen bir diğer büyük oyun oldu.

E3 2018 fuarında duyurulmuş olan rol yapma oyunu ögelerinin bulunacağı hayatta kalma oyunu, PlayStation 4, PC ve Xbox One için duyurulmuştu. Nesil geçişine denk gelecek oyunlardan bir tanesi olan Dying Light 2 için net bir çıkış tarihi verilmemekle birlikte, sadece 2020 yılının İlkbahar mevsimi işaret ediliyordu. Ne yazık ki bunun bir geçerliliği artık kalmadı. Oyun için bir süre daha beklemek gerekecek.

Techland Üst Yöneticisi Pawel Marchewka, yayınladığı basın bildirisinde "Şimdiye kadar olan en büyük projemiz üzerinde çalışmaya devam ederken bizim için hareketli bir yıl olmuştu. Oyunu sabırsızlıkla beklediğinizi biliyoruz ve biz de sözünü verdiğimiz oyunu sunmak istiyoruz. Başlangıçta Dying Light 2 ile 2020 yılının İlkbahar'ını hedeflemiştik ama ne yazık ki vizyonumuzu yerine getirmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki aylarda daha fazla detay paylaşımında bulunacağız. Bu tatsız haber için özür diliyoruz. Önceliğimiz kendi standartlarımızı ve siz hayranlarımızın beklentilerini karşılayan bir deneyim sunmak."

Hey Survivors!

Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7 — Dying Light (@DyingLightGame) 20 Ocak 2020

Oyuncular olarak sabırsızlıkla beklediğimiz bu tarz büyük yapımların ertelendiğinin haberini almak elbette bir hayli üzücü. Ancak neticede beklediğimize değecek bir oyun ile karşılaşacaksak da değer ki bu zamana kadar yayınlanan oynanış videolarına ve paylaşılan detaylara bakarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.