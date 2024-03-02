BluTV Mart Ayı İçerikleri Açıklandı: HBO ve Warner Bros. Yapımları Yolda!
Popüler dijital yayın hizmeti BluTV'nin mart ayı içerikleri belli oldu. Peki, bu ay içerisinde hangi yapımlar platforma eklenecek? İşte ayrıntılar!
BluTV mart ayı içerikleri ile dikkat çekiyor. Popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine bu ay içerisinde birbirinden başarılı çok sayıda film ve dizi eklenecek.
Mart ayında eklenecek içerikler arasında Space Jam, Godzilla: King of the Monsters, Kobra Takibi, Charlie and the Chocolate Factory, Such Brave Girls, Selling the Hamptons ve daha pek çok yapım yer alıyor.
March 1, 2024
BluTV tarafından paylaşılan tam listeye aşağıdan göz atabilirsiniz. Bu yapımların tam olarak hangi gün ekleneceği ise açıklanmadı.
BluTV Mart Ayı İçerikleri Listesi
Diziler
- Kobra Takibi
- Such Brave Girls
- Succession (4. sezon)
Discovery+ İçerikleri
- Road Rage (1. Sezon)
- The Truth About Jim (1. Sezon)
- Serving the Hamptons (2. Sezon)
- Naked and Afraid (10. Sezon)
- Selling the Hamptons (2. Sezon)
Filmler
- 3 Di Troppo
- Me Contro Te II Film: Missione Giungla
- Babylon 5: The Road Home
- Craig Before the Creek
- Justice League: Warworld
- Free Willy
- Free Willy 2: The Adventure Home
- Free Willy 3: The Rescue
- The Conjuring 2
- Space Jam: A New Legacy
- Space Jam
- Cats & Dogs
- Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore
- Godzilla: King of the Monsters
- 8-Bit Christmas
- Charlie and the Chocolate Factory
- The Farewell
- The Painted Bird
- Woman
- A Rainy Day in New York
- A Simple Favor
- Cold War
- Happening
- How to Be A Good Wife
- Young Ahmed
- The Personal History of David Copperfield
- 47 Meters Down: Uncaged
- Dragged Across Concrete
İzlemeniz Gereken En İyi BluTV Dizileri
BluTV dizileri sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. Peki, popüler dijital yayın platformunda yer alan en başarılı diziler hangileri? Bu rehberde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak yapımları bir arada topladık.
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