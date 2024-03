BluTV Mart Ayı İçerikleri Açıklandı: HBO ve Warner Bros. Yapımları Yolda!

BluTV mart ayı içerikleri ile dikkat çekiyor. Popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine bu ay içerisinde birbirinden başarılı çok sayıda film ve dizi eklenecek.

Mart ayında eklenecek içerikler arasında Space Jam, Godzilla: King of the Monsters, Kobra Takibi, Charlie and the Chocolate Factory, Such Brave Girls, Selling the Hamptons ve daha pek çok yapım yer alıyor.

BluTV tarafından paylaşılan tam listeye aşağıdan göz atabilirsiniz. Bu yapımların tam olarak hangi gün ekleneceği ise açıklanmadı.

BluTV Mart Ayı İçerikleri Listesi

Diziler

Kobra Takibi

Such Brave Girls

Succession (4. sezon)

Discovery+ İçerikleri

Road Rage (1. Sezon)

The Truth About Jim (1. Sezon)

Serving the Hamptons (2. Sezon)

Naked and Afraid (10. Sezon)

Selling the Hamptons (2. Sezon)

Filmler

3 Di Troppo

Me Contro Te II Film: Missione Giungla

Babylon 5: The Road Home

Craig Before the Creek

Justice League: Warworld

Free Willy

Free Willy 2: The Adventure Home

Free Willy 3: The Rescue

The Conjuring 2

Space Jam: A New Legacy

Space Jam

Cats & Dogs

Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore

Godzilla: King of the Monsters

8-Bit Christmas

Charlie and the Chocolate Factory

The Farewell

The Painted Bird

Woman

A Rainy Day in New York

A Simple Favor

Cold War

Happening

How to Be A Good Wife

Young Ahmed

The Personal History of David Copperfield

47 Meters Down: Uncaged

Dragged Across Concrete

BluTV platformunun yeni dizileri ve filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.