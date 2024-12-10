Bodo Glimt - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Bodo Glimt - Beşiktaş maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Bodo Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi soruların yanıtı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçta Bodo Glimt ile mücadele edecek. Peki, Bodo Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Bodo Glimt - Beşiktaş maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.
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Bodo Glimt - Beşiktaş Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Bodo Glimt - Beşiktaş Linki
Bodo Glimt - Beşiktaş maçı 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak. Futbol mücadelesi 23.00'te başlayacak. Bodo Glimt - Beşiktaş maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
Merak içerisinde beklenen maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek. Yardımcı hakemlar arasında Mihcal Ocenas ve Martin Dohal yer alacak.
"Bodo Glimt - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Bodo Glimt - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.
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Bodo Glimt - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Bodo Glimt - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Bodo Glimt - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- J. Svensson
- G. Paulista
- F. Uduokhai
- A. Masuaku
- M. Rashica
- Joao Mario
- Rafa Silva
- G. Fernandes
- Semih Kılıçsoy
- C. Immobile
Bodo Glimt Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- N. Haikin
- O. Björtuft
- B. Wembangomo
- J. Gundersen
- F. Björkan
- P. Berg
- S. Fet
- H. Evjen
- A. Helmersen
- J. Hauge
- P. Zinckernagel
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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Bodo Glimt - Beşiktaş maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.