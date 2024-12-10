Bodo Glimt - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçta Bodo Glimt ile mücadele edecek. Peki, Bodo Glimt - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Bodo Glimt - Beşiktaş maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Bodo Glimt - Beşiktaş Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Bodo Glimt - Beşiktaş Linki

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak. Futbol mücadelesi 23.00'te başlayacak. Bodo Glimt - Beşiktaş maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Merak içerisinde beklenen maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek. Yardımcı hakemlar arasında Mihcal Ocenas ve Martin Dohal yer alacak.

"Bodo Glimt - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Bodo Glimt - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

Bodo Glimt - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Bodo Glimt - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Bodo Glimt - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

G. Paulista

F. Uduokhai

A. Masuaku

M. Rashica

Joao Mario

Rafa Silva

G. Fernandes

Semih Kılıçsoy

C. Immobile

Bodo Glimt Muhtemel İlk 11 Kadrosu

N. Haikin

O. Björtuft

B. Wembangomo

J. Gundersen

F. Björkan

P. Berg

S. Fet

H. Evjen

A. Helmersen

J. Hauge

P. Zinckernagel

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Bodo Glimt - Beşiktaş maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.