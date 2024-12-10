Malmö - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçta Malmö ile mücadele edecek. Peki, Malmö - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Malmö - Galatasaray maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Malmö - Galatasaray Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Malmö - Galatasaray Linki

Malmö - Galatasaray maçı 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak. Futbol mücadelesi 20.45'te başlayacak. Malmö - Galatasaray maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Futbol maçını Bosna Hersekli hakem İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Yardımcı hakemler arasında Simon Bennett ile Daniel Robathan yer alacak. Dördüncü hakem görevini ise Darren Bond yapacak.

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Yusuf Demir'in antrenmana katılmadığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

"Malmö - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Malmö - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.

Malmö - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Malmö - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Malmö - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

V. Nelsson

Abdülkerim Bardakcı

L. Torreira

Berkan Kutlu

D. Mertens

Yunus Akgün

H. Ziyech

G. Sara

M. Batshuayi

Malmö Muhtemel İlk 11 Kadrosu

R. Friedrich

J. Larsen

C. Rosler

Busanello

N. Zatterström

O. Rosengren

S. Pena

A. Christiansen

L. Johnsen

H. Bolin

E. Botheim

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Malmö - Galatasaray maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.