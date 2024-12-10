Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı hangi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte FB - Athletic Bilbao maçı ne zaman ve nerede gibi soruların yanıtı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçta Athletic Bilbao ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Fenerbahçe - Athletic Bilbao Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Athletic Bilbao Linki
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı 11 Aralık 2024 Çarşamba günü oynanacak. Futbol mücadelesi 18.30'da başlayacak. Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
Futbol maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. İki takım, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek.
"Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT 1.
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Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçı Bilet Fiyatı
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı bilet fiyatı şu şekilde:
- Fenerium Alt E: 23.000 TL
- Maraton Alt E: 23.000 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 7.600 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 6.700 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 5.650 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 4.900 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst E: 3.500 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 3.250 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 2.900 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 2.750 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 2.600 TL
- Kuzey / Spor Toto: 1.500 TL
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Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Livakovic
- Samet Akaydin
- A. Djiku
- Mert Müldür
- Osayi-Samuel
- İsmail Yüksek
- D. Tadic
- Fred
- E. Dzeko
- S. Szymanski
- A. Saint-Maximin
Athletic Bilbao Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Unai Simon
- Andoni Gorosabel
- Dani Vivian
- Aitor Paredes
- Adama Boiro
- Ohian Sancet
- Inigo Ruiz
- Benat Prados
- Inaki Williams
- Nico Williams
- Gorka Guruzeta
Tabii Televizyona Nasıl Yüklenir? En Basit Yöntem!
Dijital platform Tabii televizyona nasıl yüklenir sorusunun cevabını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte TV'de Tabii izleme adımları!
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.