Tabii Televizyona Nasıl Yüklenir? En Basit Yöntem!

TRT'nin popüler dijital yayın platformundaki içerikleri TV üzerinden izlemek istiyorsanız Tabii televizyona nasıl yüklenir sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Peki, platformdaki dizileri, filmleri ve maçları büyük ekranda izlemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Tabii'de yer alan içerikler akıllı telefon, tablet ve bilgisayarın yanı sıra televizyon üzerinden de kolayca izlenebiliyor. Peki, Tabii TV'ye nasıl indirilir? İşte bunun için başvurulması gereken adımlar!

Tabii Televizyona Nasıl Yüklenir?

Televizyonun uygulama mağazasını açın.

Arama kutucuğuna Tabii yazın.

Tabii uygulamasının sayfasını ziyaret edin.

uygulamasının sayfasını ziyaret edin. Uygulamayı indirip yükleyin.

Televizyondan ve akıllı telefondan uygulamayı açın.

Telefondan hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine dokunun.

"TV Giriş" sekmesine girin.

TV ekranındaki PIN kodunu girin.

Televizyonda otomatik olarak hesabınıza giriş yapılacaktır.

PIN yerine TV'deki karekodu okutarak da hesaba giriş yapılmasını sağlayabilirsiniz.

TV'ye Tabii yükleme işlemi için yalnızca birkaç adımın uygulanması yeterlidir. Bunun için öncelikle akıllı televizyonunuzda yer alan uygulama mağazasını ziyaret edin. Mağazadaki arama kutucuğu üzerinden Tabii'nin sayfasını görüntüleyin.

Açılan sayfa üzerinden uygulamayı indirip yükleyin. Yükleme tamamlandıktan sonra hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Dijital platform bu süreci de oldukça kolay hâle getirmiş. TV'de uygulamayı açtıktan sonra PIN kodu ve karekod ile karşılaşacaksınız.

Akıllı telefonda yüklü olan uygulamayı açın ve oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Profil simgesine dokunun ve açılan sayfadan "TV Giriş" sekmesine girin. Bu sayfaya televizyon ekranındaki PIN kodunu yazmanız gerekiyor.

Eğer PIN kodunu yazmakla uğraşmak istemiyorsanız direkt olarak karekodu okutarak hesaba giriş yapılmasını sağlayabilmeniz mümkün. Peki, akıllı olmayan TV'de Tabii nasıl izlenir?

Akıllı Olmayan TV'ye Tabii Yükleme Nasıl Yapılır?

Android TV Box satın alın.

Android TV Box'ı televizyona bağlayın.

Kurulum sürecini tamamlayın.

Uygulama mağazasını ziyaret edin.

Tabii uygulamasını bulun.

Uygulamayı indirin.

Akıllı olmayan televizyonda Tabii izleme işlemi için Android TV Box isimli cihaza ihtiyacınız var. Bu cihaz sayesinde televizyonuz akıllı hâle gelecek ve internete bağlanabilecek. Cihazı TV'ye taktıktan sonra uygulama mağazasına girin ve Tabii'yi bulup indirin.

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