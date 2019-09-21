Borderlands 3'ün Bloody Harvest Etkinliği Ekim Ayında Başlayacak

Geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirmiş olan Borderlands 3'ün ilk oyun içi etkinliği yakında başlıyor. 2K Games ve Gearbox Software Bloody Harvest ile ilgili detayları paylaştılar.

Ekim ayı içerisinde başlayacak olan etkinlik, Cadılar Bayramı temalı ve bu nedenle de sınırlı süreli olacak. Borderlands 3 oyununa sahip olan herkesin katılabileceği Bloody Harvest sırasında uzay geminiz Sanctuary III ile Pandora gezegeninden ayrılıp da uzayı keşfederken perili düşmanlarla karşılaşacaksınız. Eğer bu arkadaşları öldürürseniz, Hecktoplasm adı verilen oyun içi kredi kazanacaksınız. Bu kredileri Maurice'e vererek etkinlik haritasına erişim sağlayabileceksiniz.

Haritada Rakk-O'-Lanterns, Ratches ve daha birçok farklı türdeki yaratığın yanı sıra Captain Haunt isimli yeni ana düşman sizi bekliyor olacak. Hikaye modundaki Captain Traunt'un yürüyen ölü olarak diriltilmiş hali olan bu arkadaşın değişik türde saldırıları ve yeni özel güçleri var.

Gearbox Software etkinlik sırasında zaman sınırlı ödüller kazanacağımızı da söylüyor. ECHO Device, Global Weapon ve Moze'un robotu ve FL4K'in yaratıkları dahil her bir Vault Hunter için farklı görünümler, silah süsü, iki yeni silah, yeni bir kalkan ve etkinliğe özgü bir ganimet sizi bekliyor olacak.

2K Games ve Gearbox Software tarafından yayınlanan Bloody Harvest görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.