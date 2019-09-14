Borderlands 3 İnceleme Puanları Yayınlandı

Bugün bir Borderlands hayranı için en güzel gün desek yeridir. Neden mi? Çünkü Borderlands 3 çıktı da ondan! Mart ayındaki PAX East 2019 sırasında Gearbox Software tarafından düzenlenmiş olan panelde duyurulmuş olan devam oyunu, serinin uzun süreli uykusundan uyandığı oyun oldu. Peki bu geri dönüş beklendiği gibi oldu mu dersiniz? Yayınlanan inceleme puanlarına bakacak olursak, Borderlands 3 etkili bir geri dönüşe imza atmış.

Borderlands 2 oyunun sonrasındaki bir zamanda geçecek olan devam oyununda, Calypso ikizleri ile mücadele edeceğiz. Nihai gücün peşinde olan düşmanlarımız, bunun uğrunda Vault avı için kainattaki diğer gezegenlere gitmeyi kafalarına koyuyorlar. Bizim amacımız ise, yeni Vault Hunter karakterlerimizden stili bize en uygun olanını seçerek bunu engellemek için elimizden geleni ardımıza koymamak olacak.

Şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarına göre Metacritic sitesindeki PC ortalaması 85 / 100. PlayStation 4 tarafında sadece GamePro Germany tarafından verilen puanı görebiliyorken, Xbox One tarafı ise şimdilik sessiz görünüyor.

Borderlands 3 İnceleme Puanları