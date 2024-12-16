Şakir Paşa Ailesi Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Fırat Tanış'ın yeni dizisini beğenen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde ilk bölümüyle birlikte reyting listesinde üst sıralarda yer almayı başaran diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri

Yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın yaptığı Şakir Paşa Ailesi dizisinin 1. bölümü 15 Aralık 2024 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Popüler dizinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Şakir Paşa Ailesi 2. bölüm tarihi: 22 Aralık 2024

22 Aralık 2024 Şakir Paşa Ailesi 3. bölüm tarihi: 29 Aralık 2024

29 Aralık 2024 Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm tarihi: 5 Ocak 2025

5 Ocak 2025 Şakir Paşa Ailesi 5. bölüm tarihi: 12 Ocak 2025

12 Ocak 2025 Şakir Paşa Ailesi 6. bölüm tarihi: 19 Ocak 2025

19 Ocak 2025 Şakir Paşa Ailesi 7. bölüm tarihi: 26 Ocak 2025

26 Ocak 2025 Şakir Paşa Ailesi 8. bölüm tarihi: 2 Şubat 2025

2 Şubat 2025 Şakir Paşa Ailesi 9. bölüm tarihi: 9 Şubat 2025

9 Şubat 2025 Şakir Paşa Ailesi 10. bölüm tarihi: 16 Şubat 2025

16 Şubat 2025 Şakir Paşa Ailesi 11. bölüm tarihi: 23 Şubat 2025

23 Şubat 2025 Şakir Paşa Ailesi 12. bölüm tarihi: 2 Mart 2025

2 Mart 2025 Şakir Paşa Ailesi 13. bölüm tarihi: 9 Mart 2025

9 Mart 2025 Şakir Paşa Ailesi 14. bölüm tarihi: 16 Mart 2025

16 Mart 2025 Şakir Paşa Ailesi 15. bölüm tarihi: 23 Mart 2025

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?

Senaristliğini Hande Altaylı'nın üstlendiği Şakir Paşa Ailesi dizisi pazar günleri yayınlanıyor.

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Şakir Paşa Ailesi dizisi NOW'da yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Nerede Çekiliyor?

Gerçek bir hikâyeden esinlenen ve yeni bölümü merakla beklenen Şakir Paşa Ailesi dizisi Büyükada'da çekiliyor.

Şakir Paşa Ailesi Dizisi 2. Bölüm Fragmanı

Şakir Paşa Ailesi Dizisi 1. Bölüm Fragmanı

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Konusu

Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir'in İtalyan eşiyle birlikte ailesinin evine geri dönmesi, herkesin hayatının değişmesine neden olacaktır. Dizide Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarına tanık oluyoruz.

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri