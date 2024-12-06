Sahipsizler yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Star TV'nin yeni dizisini beğenen çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde reyting listesinde üst sıralarda konumlanan diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Sahipsizler Yeni Bölüm Tarihleri

Sahipsizler 1. bölüm 13 Kasım 2024 tarihinde yayınlandı. Kısa sürede çok popüler hâle gelen dizinin 2. bölümü 20 Kasım, 3. bölümü ise 27 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluştu. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Sahipsizler 1. bölüm tarihi: 13 Kasım 2024

13 Kasım 2024 Sahipsizler 2. bölüm tarihi: 20 Kasım 2024

20 Kasım 2024 Sahipsizler 3. bölüm tarihi: 27 Kasım 2024

27 Kasım 2024 Sahipsizler 4. bölüm tarihi: 4 Aralık 2024

4 Aralık 2024 Sahipsizler 5. bölüm tarihi: 11 Aralık 2024

11 Aralık 2024 Sahipsizler 6. bölüm tarihi: 18 Aralık 2024

18 Aralık 2024 Sahipsizler 7. bölüm tarihi: 25 Aralık 2024

25 Aralık 2024 Sahipsizler 8. bölüm tarihi: 1 Ocak 2025

1 Ocak 2025 Sahipsizler 9. bölüm tarihi: 8 Ocak 2025

8 Ocak 2025 Sahipsizler 10. bölüm tarihi: 15 Ocak 2025

15 Ocak 2025 Sahipsizler 11. bölüm tarihi: 22 Ocak 2025

22 Ocak 2025 Sahipsizler 12. bölüm tarihi: 29 Ocak 2025

29 Ocak 2025 Sahipsizler 13. bölüm tarihi: 5 Şubat 2025

5 Şubat 2025 Sahipsizler 14. bölüm tarihi: 12 Şubat 2025

12 Şubat 2025 Sahipsizler 15. bölüm tarihi: 19 Şubat 2025

Sahipsizler Hangi Gün?

Sahipsizler dizisi her hafta çarşamba günü Star TV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube veya PuhuTV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.

Sahipsizler 5. Bölüm Fragmanı

Sahipsizler Konusu

Anne ve babasını kaybeden altı kardeş, peşlerindeki adamdan kurtulmak için bir kamyon aracılığıyla İstanbul'a seyahat eder. Dizide kardeşlerin yeni geldikleri bir şehirde hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz.

Sahipsizler Oyuncuları

Hazal Subaşı

Kaan Miraç Sezen

Doğa Bayram

Ece Bağcı

Umut Kaplıca

Züheyla Yıldız

Turgut Tunçalp

Enes Koçak

Mina Derman

Mehmet Bozdoğan

Duygu Karaca

Bilge Can Göker

Onur Berk Arslanoğlu

Reha Özcan

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