Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?
Sahipsizler yeni bölüm ne zaman? Sahipsizler hangi gün yayınlanıyor? Kısa sürede popüler olan diziye dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Sahipsizler yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Star TV'nin yeni dizisini beğenen çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde reyting listesinde üst sıralarda konumlanan diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Sahipsizler Yeni Bölüm Tarihleri
Sahipsizler 1. bölüm 13 Kasım 2024 tarihinde yayınlandı. Kısa sürede çok popüler hâle gelen dizinin 2. bölümü 20 Kasım, 3. bölümü ise 27 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluştu. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Sahipsizler 1. bölüm tarihi: 13 Kasım 2024
- Sahipsizler 2. bölüm tarihi: 20 Kasım 2024
- Sahipsizler 3. bölüm tarihi: 27 Kasım 2024
- Sahipsizler 4. bölüm tarihi: 4 Aralık 2024
- Sahipsizler 5. bölüm tarihi: 11 Aralık 2024
- Sahipsizler 6. bölüm tarihi: 18 Aralık 2024
- Sahipsizler 7. bölüm tarihi: 25 Aralık 2024
- Sahipsizler 8. bölüm tarihi: 1 Ocak 2025
- Sahipsizler 9. bölüm tarihi: 8 Ocak 2025
- Sahipsizler 10. bölüm tarihi: 15 Ocak 2025
- Sahipsizler 11. bölüm tarihi: 22 Ocak 2025
- Sahipsizler 12. bölüm tarihi: 29 Ocak 2025
- Sahipsizler 13. bölüm tarihi: 5 Şubat 2025
- Sahipsizler 14. bölüm tarihi: 12 Şubat 2025
- Sahipsizler 15. bölüm tarihi: 19 Şubat 2025
Sahipsizler Hangi Gün?
Sahipsizler dizisi her hafta çarşamba günü Star TV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube veya PuhuTV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.
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Sahipsizler 5. Bölüm Fragmanı
Sahipsizler Konusu
Anne ve babasını kaybeden altı kardeş, peşlerindeki adamdan kurtulmak için bir kamyon aracılığıyla İstanbul'a seyahat eder. Dizide kardeşlerin yeni geldikleri bir şehirde hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz.
Sahipsizler Oyuncuları
- Hazal Subaşı
- Kaan Miraç Sezen
- Doğa Bayram
- Ece Bağcı
- Umut Kaplıca
- Züheyla Yıldız
- Turgut Tunçalp
- Enes Koçak
- Mina Derman
- Mehmet Bozdoğan
- Duygu Karaca
- Bilge Can Göker
- Onur Berk Arslanoğlu
- Reha Özcan
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