Chrome IG Story ile Instagram Hikayelerine Anonim Olarak Bakın

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte, yeni bir kavrama daha merhaba dedik: Stalker. Başlı başına bir uzmanlık haline gelen stalkerlık müessesesi için açılan sahte hesaplardan bahsetmeme gerek yok sanırım. Chrome IG Story, sizleri bu dertten kurtarmak için ayağınıza geldi! Peki, nasıl? İşte cevabı.

Instagram Hikayeler özelliği ile birlikte takip ettiğimiz ya da etmediğimiz birçok insanın neler yaptığını, neler yediğini ve nerelere gittiğini anlık olarak görebiliyoruz. Tabii, sizin görebildiğiniz gibi, baktığınız kişi de sizi görebiliyor. Hal böyle olunca stalkerlık yapmak pek mümkün olmuyor.

Stalk yaptığı kişinin hikayesine bakmadığı için gece uykuları kaçan kişileri buraya alalım. Alec Garcia'nın geliştirdiği Google Chrome eklentisi sayesinde artık Hikayeleri anonim olarak izleyebileceksiniz.

Chrome IG Story adındaki eklenti, sizleri sahte hesaplar açmaktan kurtararak, istediğiniz Hikayeye kimliğinizi gizleyerek bakmanızı sağlıyor. Tabii söz konusu eklentinin yalnızca masaüstünde çalıştığını belirtelim. Yine de bu eklentinin, birçok stalkerın kanayan yarasına merhem olacağını söyleyebiliriz.

Chrome eklentisini yükledikten sonra eklentide açılan pencere üzerinde istediğiniz kişiyi aratabilir ve o kişinin yayınladığı Hikayeleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca eklentide Hikayeyi paylaşma ve indirme gibi seçenekler de bulunuyor.

Paylaş butonuna bastığınızda hikaye, kullanıcılara dünyanın farklı yerlerinden canlı videolar da dahil olmak üzere birçok Hikaye bulabileceğiniz Matcha adındaki sitede paylaşılıyor. Tabii, Instagram paylaşımlarınızı Matcha gibi sitelerde yayınlamak istemiyorsanız, gizlilik ayarlarından bu özelliği değiştirebilirsiniz.