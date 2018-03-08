Google Chrome Yer İşaretlerini Samsung İnternet Tarayıcısına Aktarma

Samsung İnternet, Android için en iyi tarayıcılar arasında. Bu blog yazımızda da Google Chrome yer işaretlerini Samsung İnternet tarayıcısına aktarmanın en basit yolunu anlatıyoruz. Chrome yer işaretlerini dışa aktarma ile uğraşmadan tek tıkla Chrome yer imlerini Samsung İnternet’e aktarabilirsiniz. Yer işaretlerini senkronize etme işlemi de oldukça basit.

Google Chrome Yer İşaretlerini Samsung Tarayıcısına Aktarmak Mümkün:

Android telefonlarda yüklü gelen internet tarayıcısı Google Chrome’u kullanan kullanıcılar olduğu gibi Samsung’un kendi web tarayıcısını tercih eden kullanıcılar da var. Reklam engelleme, QR kod tarama, gizli modda parmak izi veya iris ile kimlik doğrulaması yapan Gizli Mod, video geliştirici gibi çok sayıda ek özellik sunmasının yanında Google Chrome’dan daha hızlı ve akıcı olmasıyla tercih edilen Samsung İnternet’in tek kötü yanı yer işaretlerini senkronize etme seçeneği sunmaması. Masaüstü PC’de web tarayıcı olarak Chrome’u kullanıyorsanız yer imlerini Samsung İnternet’e doğrudan aktarma şansınız yok. Neyse ki; Samsung Internet Chrome eklentisiyle bu sorun basitçe çözülebiliyor.

Google Chrome yer işaretlerini Samsung telefonun kendi internet tarayıcısına aktarmanın en hızlı, zahmetsiz yolu ücretsiz sunulan Samsung İnternet Chrome eklentisini indirmek. Şimdi dilerseniz adım adım Google Chrome yer işaretlerini Samsung İnternet tarayıcısına aktarmayı görelim:

Google Chrome Yer İşaretleri Samsung İnternet Tarayıcısına Aktarma:

PC’de Google Chrome tarayıcınızı açıp Samsung İnternet Chrome eklentisini indirip yüklüyorsunuz.

Adres çubuğunun yanına Samsung internet tarayıcısının simgesinin eklendiğini göreceksiniz. Simgeye tıklayıp Samsung hesap bilgilerinizi giriyorsunuz. (Samsung’un kendi hazırladığı eklenti olduğundan oturum açma bilgilerinizi güvenle girebilirsiniz.)

Samsung hesabınız için iki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiyseniz doğrulama kodu istenecektir. Telefonunuza gelen doğrulama kodunu ilgili alana girip devam ettiğinizde aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.

Bu ekranda “Dışarıdan Al”ı seçebileceğiniz gibi hemen yandaki üç noktaya tıklayıp “Chrome yer imlerini içe aktar”ı da seçebilirsiniz.

Yer imlerini senkronize etme işlemi tamamlandığında “Chrome Bookmarks” klasörü otomatik olarak oluşturuluyor. (Dilerseniz adını değiştirebilirsiniz.)

Evet, artık Chrome’da yer imi eklemesi yaptığınızda direkt Samsung İnternet tarayıcının yer imlerine eklenecek. Dilerseniz + simgesine tıklayarak Samsung İnternet tarayıcısı için yeni yeri imi oluşturabilirsiniz.