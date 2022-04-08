Chrome OS'un Son Güncellemesi Chromebook'ların Kameralarını Bozdu
Chrome OS'un son güncellemeleri Chromebook'ların kameralarını bozdu. Google hızlıca yeni güncelleme ile sorunu çözdü.
Chrome OS'a gelen son güncellemeler sonrası Chromebook kullanıcıları kameralarının bozulduğunu bildirdi. Google hızla duruma el attı ve düzeltme güncellemesi gönderdi.
Düzeltme kullanıma sunulmadan önce Chromebook kullanıcıları tarafından bildirilen bazı hata raporları, birbirinden farklı sorunları listeliyordu. Kimisi kameranın yalnızca "çalışmadığını", bildirirken kimisi ise kameranın "düzgün odaklanamadığını" bildirdi. İnsanlar ayrıca en az Chrome 97'ye kadar uzanan birkaç farklı güncellemede sorunlar olduğunu bildirdi. Chrome OS şu an 100 sürümünde.
Son Güncellemelerle Kameraları Bozulan Chromebook'lar
Chromebook kullanıcıların düzinelerce bildirdiği hata raporları şu cihazlardan geliyor:
- Acer Chromebook 14
- HP Chromebook x2 11
- Lenovo Duet 5 Chromebook 5
- Lenovo 10e Chromebook
- Google Pixelbook Go
- Acer Chromebook Spin 13
Duet 5 ile ilgili son kamera sorunlarıyla ilgili bir Reddit gönderisinde Salı günü "Doğrulanmış Google çalışanı" etiketine sahip bir kişi şirketin bir düzeltme üzerinde çalıştığını söyledi. Kendisini "Alisha" olarak tanımlayan kişi "Ekibimiz, düzeltmenin bu hafta içinde bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacağını ve sorunun cihazınızla ilgili olmadığını tahmin ediyor. Düzeltme kullanıma sunulduğunda güncelleme hakkında detayları paylaşacağız." dedi.
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Google, destek forumlarında bu sorunu düzelten güncellemenin yayınlandığını duyurdu. Chromebook'unuzu nasıl güncelleyeceğini bilmiyorsanız buradaki kılavuzu kullanabilirsiniz.
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