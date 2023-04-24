Chromebook'lar Büyük Miktarda Elektronik Atık Yaratmaya Başladı

COVID-19 salgını sırasında pek çok öğrenci evden ders çalışırken, Chromebook'lar nispeten ucuz fiyatları nedeniyle okullar için en popüler cihazlardan biri hâline geldi ancak ABD Kamu Yararı Araştırma Grubu'nun (PIRG) 'Chromebook Churn' adlı yeni raporu, sadece üç yıl önce satın alınan birçok Chromebook'un şimdiden bozulduğunu, elektronik atık yarattığını ve vergi mükelleflerine pahalıya mal olduğunu ortaya koyuyor.

Okul Chromebook'ları tipik olarak sert bir şekilde kullanılıyor ve parça eksikliği ve pahalı onarımlar nedeniyle tamir edilebilirlik konusunda önemli sorunlar yaşıyor. Örneğin PIRG, Acer Chromebook'lar için 29 klavye değişiminden 14'ünün stokta bulunmadığını ve 29'undan 10'unun her birinin 90 dolar, yani bazı modellerin neredeyse yarı fiyatına mal olduğunu tespit etti.

Raporda, "Bu yüksek maliyetler, okulların Chromebook'ları bir maliyet tasarrufu stratejisi olarak yeniden gözden geçirmesine neden olabilir" deniyor. Bir başka örnekte, HP sadece bir model için güç kablosu ve AC adaptörü stokladığını, diğer parçalara ise erişemediğini belirtiyor.

Chromebook'ların Geleceği Ne Olacak?

iFixit, 2020 yılında satılan Chromebook'ların ömrünün iki katına çıkarılmasının (yaklaşık 31,8 milyon) "emisyonları 4,6 milyon ton CO2e azaltabileceğini, bunun da 900.000 arabanın bir yıl boyunca yoldan çekilmesine eş değer olduğunu" söyledi. Bunun için Google'ın güncelleme sürelerini kaldırmasını, üretici ortaklarının %10 fazla yedek parça üretmesini ve bu parçaların modeller arasında daha standart hâle getirilmesini öneriyorlar. Ayrıca tüketicilerin Linux gibi alternatif işletim sistemleri yüklemelerine izin verilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Sonuç olarak, Chromebook'lar okullar için popüler ve uygun fiyatlı bir seçenek olsa da bu cihazların kısa ömürlü olması ve tamir edilememesi sorun yaratıyor.