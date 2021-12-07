Çin Yapay Yağmur ile Havayı Temizlemiş!

Yapılan bir araştırmaya göre Çin yapay yağmur gerçekleştirmiş. Bulut tohumlama işleminin Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl kutlamaları öncesinde yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Çin, Yapay Yağmur Oluşturmuş

IndyTurk'teki habere göre Pekin'de yer alan Tsinghua Üniversitesinde görevli araştırmacılar bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırmaya göre yetkililer bu yıl Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 100. yıl kutlamaları öncesinde bulut tohumlama işlemi yaparak havayı temizledi.

Yapılan araştırma, tören gerçekleştirilmeden önce bulut tohumlama yönteminin uygulandığını gözler önüne serdi. Bulut tohumlama ile oluşturulan yapay yağmur, gökyüzünün açık ve hava kirliliğinin az olmasını mümkün hale getirdi.

Aktarılan bilgilere göre Çin, 2008 Olimpiyatları'ndan beri tarım bölgelerini muhafaza etmek ve önemli etkinlikler esnasında hava durumunu daha iyi hale getirmek için milyarlarca dolar harcayarak bulut tohumlama teknolojisini kullanıyor.

Hong Kong merkezli yayın kuruluşu South China Morning Post, bulut tohumlama yönteminin hava kirliliğini önemli ölçüde azalttığına yönelik işaretleri içeren araştırmayı geçtiğimiz günlerde yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre kutlamalar bazı zorluklarla karşılaşmıştı ve bu zorluk arasında hava kirliliğinin artışı da yer alıyordu.

Hava kirliliğinin yanı sıra bu yıl en yağışlı yaz mevsimlerinden bir tanesi yaşandığından ötürü 1 Temmuz'da gerçekleştirilen tören öncesinde gökyüzü açık değildi. Törene sayılı günler kala fabrikalar dahil olmak üzere havayı kirleten faaliyetler geçici süreliğine durdurulmuştu fakat düşük hava akışı nedeni ile kirlilik dağılmadı.

Çevre bilimleri profesörü Wnag Can'in yönettiği çalışmada etkinliğin öncesinde iki saat boyunca bulut tohumlama işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemin gerçekleştiği bölgenin yakınında yaşayan kişilerin 30 Haziran tarihinde gökyüzüne roket atıldığını söylediği belirtildi.

Environmental Science isimli hakemli dergide yayımlanan makalede roketlerin gökyüzüne gümüş iyot taşıyarak yağışı arttırdığı ifade edildi. Araştırmacılar tarafından aktarılan bilgilere göre yapay yağmur, havayı kirleten unsurların düzeyini üçte ikiden fazla azaltmayı başardı. Böylelikle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına dayanan hava kalite endeksi "orta"dan "iyi" seviyeye yükseltildi.

Yapay Yağmur Nasıl Oluşturulur?

Bulut tohumlama olarak isimlendirilen yapay yağmur, küçük gümüş iyodür parçacıkları gibi kimyasalların bulutlara eklenmesi ile su damlacıklarının bulutların etrafında kümelenmesini ve bu sayede yağış ihtimalinin önemli ölçüde artmasına olanak tanıyan bir yöntemdir.