Dünya Atmosferinde Delik Açıldı: NASA Araştırıyor

Dünya atmosferinde delik açıldığı ortaya çıktı. Dünya'nın atmosferinde gariplik tespit eden NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), deliğin bölgedeki GPS sinyallerine olumsuz etki ettiği bilgisini paylaştı.

Mirror'a göre Kuzey Kutbu çevresinde 250 mil büyüklükte bir boşluk keşfedildi. Dünya'nın manyetik alanında açılan huni şeklindeki boşluğu daha da ilginç kılan nokta, boşluğun günde yalnızca bir kez ortaya çıkması oldu.

Dünya Atmosferinde Delik Açılması Ne Anlama Geliyor?

Dünya'nın atmosferinde açılan delik yalnızca yerel saat ile öğle saatlerinde ortaya çıkıyor. Güneş'in en yüksek noktada olduğu zaman görülebilen boşluğun pek endişe verici gibi görünmese de uydular ve uzay araçları için bir son olabileceği düşünülüyor.

Kuzey Kutbu'ndaki manyetik alan, Güneş'in parçacıklarının Dünya'ya ulaşmasının önünde bir engel oluşturuyor. Bunu tespit eden NASA ise söz konusu durumun bölgedeki radyo ve GPS sinyalleri için olumsuzluk yaratabileceğini tespit etti.

Olayı daha da garipleştiren bir diğer noktanın da boşluk ortaya çıktığında bölgeden geçen herhangi bir uçağın yavaşlıyor gibi görünmesi olduğu belirtildi. NASA, boşluğun neden ortaya çıktığını bulmaya çalıştığını ancak bunu henüz başaramadığını söyledi.

NASA'ya göre delik, iynosferdeki elektrik ve manyetik etkilerden kaynaklı olabilir. CREX-2 roketinin de bu etkileri analiz etmek için çeşitli araçları bulunuyor. Güneş artık daha aktif olduğu için NASA da çalışmalarına en kısa sürede başlamak istiyor.

Uzaylılar Dünya'dan Gönderilen Araçlara Tutunup Gelebilir

BioScience isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir makalede uzaylıların uzayı keşfetmek için Dünya'dan gönderilen araçlar ile Dünya'ya gelebileceği belirtildi.

McGill Üniversitesi bünyesinde görev alan Anthony Ricciardi, Dünya'nın ötesinde yaşam aramanın çok heyecan verici olduğunu fakat uzay görevlerinin artması karşısında her iki yön için de biyolojik kirlenme risklerini azaltmanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bir süre önce yayımlanan başka bir makalede de benzer bir olasılık üzerinde durulmuştu. Makalenin yazarlarına göre tehlikeli organizmaların Dünya'dan uzaya gidebilmesi gibi uzaydan Dünya'ya gelmesi de muhtemel. Araştırmalar, uzaylı organizmaların bu yolculuklardan sağ çıkma ihtimalinin düşük olduğuna işaret etse de bazı bilim insanlarına göre aslında imkânsız değil.