Milyonların Oynadığı Korku Oyunu Kaçırılmayacak Fiyata Düştü!

Oyuncuların dikkatini çeken yeni kampanyalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak en popüler korku temalı hayatta kalma oyunlarından biri olan Dead by Daylight, dikkat çekici bir indirime girdi. Peki Dead by Daylight'ın fiyatı ne kadar düştü?

Dead By Daylight Fiyatı Ne Kadar İndirime Girdi?

Behaviour Interactive tarafından geliştirilen ve 2016 yılından bu yana popülerliğini koruyan Dead by Daylight, Steam'de yüzde 60 indirime girdi. Böylece oyunun fiyatı 14,99 dolardan (695 TL) 5,99 dolara (277 TL) düştü. İndirim fırsatı 25 Haziran'a kadar devam edecek. Bu tarihe kadar oyunu düşük fiyattan satın alabilirsiniz.

Öte yandan oyunun daha fazla içerik sunan Gold Edition sürümü de yüzde 50 indirim aldı. Normalde 52,49 dolar (2 bin 430 TL) fiyat etiketiyle satılan paket, kampanya süresince 26,24 dolardan (1.210 TL) satın alınabiliyor. İndirimin 25 Haziran'a kadar devam edecek olması nedeniyle oyunu satın alma konusunda kararsızsanız birkaç gün düşünme fırsatınız var.

Dead By Daylight Fragmanı Nasıl İzlenir?

Dead By Daylight Nasıl Bir Oyun?

Dead by Daylight bir oyuncunun katil, diğer dört oyuncunun ise hayatta kalanlar olarak mücadele ettiği çevrim içi çok oyunculu bir korku ve hayatta kalma oyunu. Oyunda hayatta kalanların amacı haritadaki jeneratörleri tamir ederek çıkış kapılarını açmak ve katilden kaçmayı başarmak. Katilin görevi ise tüm oyuncuları yakalayıp kurban etmek. Tabii bu süreçte iki taraf arasında gerilim dolu ve adrenalin seviyesini yükselten bir kovalamaca yaşanıyor.

Dead By Daylight Türkçe Dil Destekliyor mu?

Dead by Daylight, Türkçe altyazı ve arayüz desteğine sahip. Bu sayede oyundaki menüleri, arayüz öğelerini ve çeşitli sahnelerde yer alan altyazıları Türkçe olarak okuyabilirsiniz.

Dead By Daylight Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-4170 veya AMD FX-8120

Intel Core i3-4170 veya AMD FX-8120 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 1 GB veya AMD Radeon HD 6850 1 GB

NVIDIA GeForce GTX 460 1 GB veya AMD Radeon HD 6850 1 GB RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

50 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

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İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-4170 veya AMD FX-8300 ve üzeri

Intel Core i3-4170 veya AMD FX-8300 ve üzeri Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 8800 ve üzeri (4 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 8800 ve üzeri (4 GB VRAM) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

50 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

Dead by Daylight, benim de severek oynadığım oyunlardan biri. Aslında oyundaki her maç temelde kendini tekrar ediyor. Bir katil kurbanları kovalıyor ve maçın sonunda ya katil ya da kurbanlar kazanıyor. Ancak her seferinde farklı haritalar, katiller ve kurban karakterleriyle karşılaşmak oyunu oldukça eğlenceli hale getiriyor. Ayrıca akıcı aksiyonu sayesinde oyun hiç sıkıcı hissettirmiyor. Eğer daha önce oynamadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim.