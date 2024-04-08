Counter Strike 2'de Büyük Hata: Oyuncular Kolayca Hile Yapabiliyor!

Valve Corporation tarafından geliştirilen Counter Strike 2'de bir hata ortaya çıktı. Oyuncuların wallhack ve diğer hileleri etkinleştirmenin yolunu keşfetmeleriyle Premier modu alt üst oldu. Oyuncular konsol komutu girerek bu hilelerden yararlanabiliyor.

Counter-Strike 2, yeni ve geliştirilmiş grafikler ve oyun güncellemelerinin yanı sıra zayıf optimizasyon ve oyun çökmeleri gibi bir dizi sorunla birlikte kullanıcıların karşısına çıktı. Bu nedenle hile yapan oyuncuların sayısı da çoğaldı.

Counter-Strike 2 Hilesi Nasıl Kullanılıyor?

Bunlar dışında yeni keşfedilen bir hata da bulunuyor. Oyuncular, gerçek bir hile kodu aracılığıyla konsol komutlarını etkinleştirebiliyorlar. Bu, harici hile yazılımı kullanmadan duvar hileleri ve anti-gravity gibi özellikleri etkinleştirmelerine olanak tanıyor.

Counter-Strike 2 cheats never end..



The cheat can be unlocked by simply typing a code into the console.pic.twitter.com/K6Mscg10zh — CS2 NEWS (@cs2newsupdate) April 7, 2024

Oyunun kurallarını tamamen değiştirmek, GTA 5'te girilen hile kodları kadar basit. Ancak oyuncular bunu rekabetçi bir ortamda konsol komutları aracılığıyla yapıyorlar.

Premier modunda düzeni korumak için hile kodu şu anda gizli tutuluyor. Fakat bu, FaceIt lobi ortamlarında bile çalışıyor. Yani herhangi bir oyuncunun yazılım kullanmadan bile hile yapabilmesi mümkün. Bu konsol komutları, gerçek puan kazanılmayan deneme modlarında kullanılmak üzere tasarlandı.

Bu, Counter-Strike 2'nin 1.6 milyondan fazla oyuncuyla tüm zamanların en yüksek oyuncu rekorunu kırdığı gün gerçekleşti. Bu sayı, CS:GO'nun bu kadar ulaştığı toplam oyuncu sayısın 200.000 kişi kadar gerisinde.