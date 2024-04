Counter Strike 2'de Büyük Hata: Oyuncular Kolayca Hile Yapabiliyor!

Valve Corporation tarafından geliştirilen Counter Strike 2'de bir hata ortaya çıktı. Oyuncuların wallhack ve diğer hileleri etkinleştirmenin yolunu keşfetmeleriyle Premier modu alt üst oldu. Oyuncular konsol komutu girerek bu hilelerden yararlanabiliyor.

Counter-Strike 2, yeni ve geliştirilmiş grafikler ve oyun güncellemelerinin yanı sıra zayıf optimizasyon ve oyun çökmeleri gibi bir dizi sorunla birlikte kullanıcıların karşısına çıktı. Bu nedenle hile yapan oyuncuların sayısı da çoğaldı.

Bunlar dışında yeni keşfedilen bir hata da bulunuyor. Oyuncular, gerçek bir hile kodu aracılığıyla konsol komutlarını etkinleştirebiliyorlar. Bu, harici hile yazılımı kullanmadan duvar hileleri ve anti-gravity gibi özellikleri etkinleştirmelerine olanak tanıyor.

