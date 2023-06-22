En Kullanışlı Counter Strike 1.6 Hileleri

Bir video oyunu klasiği haline gelen Counter Strike 1.6, bugün bile hala oynanıyor. Tekrar oynanabilirliği çok yüksek olan bu oyunda pek çoğumuz yıllarını geçirdi. Counter Strike’ın pek çok oyunu çıksa da bazı oyuncular hala 1.6 oynamayı tercih ediyorlar. Counter Strike 1.6 denilince akıllara gelen bir şey de var. O da Counter Strike 1.6 hileleri.

Hileleri ile meşhur olmuş oyunlardan biri de hiç şüphesiz Counter Strike 1.6’dır. Hem oyunu daha eğlenceli getirmesinden dolayı hem de bazılarının çok kullanışlı olmasından ötürü pek çok oyuncu Counter Strike 1.6 hilelerini kullanıyor. Biz de bu yazımızda sizler için en iyi Counter Strike 1.6 hilelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Counter Strike 1.6 Hileleri Nasıl Aktif Edilir?

Oyundayken “ e ” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki) basın.

” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki) basın. Ardından açılan konsol ekranına Counter Strike 1.6 hilelerini aktif etmek için “ sv_cheats 1 ” yazın. (Hileleri kapatmak için sv_cheats 0 yazabilirsiniz.)

” yazın. (Hileleri kapatmak için sv_cheats 0 yazabilirsiniz.) Oyun artık hileleri kullanmak için hazır. Artık aşağıdaki hile kodlarından dilediğinizi yazabilirsiniz.

Counter Strike 1.6 Hileleri

mp_c4timer <1-1000> – C4 patlama süresini ayarlar.

bot_ pistols_only 1 : Oyun içerisindeki botların sadece tabancayla oynamalarını sağlar.

notarget: Bu kod sayesinde oyun içerisinde görünmez olursunuz.

restart – Oyunu yeniden başlatır.

+reload – Otomatik olarak silah şarjörünü değiştirir.

-reload – Otomatik silah şarjörünü değiştirmeyi kapatır.

notarget – Hedef alınamaz hale gelirsiniz.

mp_c4timer <1-1000> – C4 patlama süresini ayarlar.

lambert -1.0001 – Flash satın almadan kullanmak.

give_weapon_SİLAH – Adı belirtilen silahı verir.

cl_forwardspeed <0-999> – İlerleme hızını ayarlar

cl_backwardspeed <0-999> – Geriye gitme hızını ayarlar

cl_sidespeed <0-999> – Sağa sola gitme hızını ayarlar

gunsmoke – Ateş edilince silahtan duman çıkmasını sağlar. Kod tekrar yazılınca duman çıkmaz.

nextmap: bu kod sıradaki mapi görmenizi sağlar.

sv_gravity 100 – Yer çekimini azaltarak, uçmanızı sağlar

bot_sniper_only – Botlar yalnızca keskin nişancı silahı kullanır.

bot_knives_only 1 – Botlar yalnızca bıçak kullanır.

bot_pistols_only – Botlar yalnızca tabanca kullanır.

bot_kill – Oyundaki tüm botlar ölür.

impulse101 – Para kodu

sv_wateraccelerate (1-999) – Suda hızlı yürümenizi sağlar

hud_fastswitch – Hızlı silah değiştirmenizi sağlar

mp_startmoney 16000 – Başlangıç parasını belirleyebilirsiniz.

cl_bobcycle 0 – Silahın görüntüsü büyür.

timeleft – Raundun bitmesine kalan süreyi göstermektedir.

nextmap – Mevcut oyunun bitmesinin ardından açılacak haritayı gösterir.

restart: Oyunu yeniden başlatmanızı sağlar.

cl_bobcycle 0 – Silahın sabitlenmesini sağlar

gl_spriteblend 1: Silahın nişangâhının belirginleşmesini sağlar

+reload: Otomatik şarjör değiştirir.

gl_zmax 3600 – Cs 1.6 Wallhack kodu.

noclip – Duvarlardan geçme kodu.

Counter Strike 1.6 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Counter Strike 1.6 hileleri arasında en çok kullandığınız hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.