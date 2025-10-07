Türkçe Dil Destekli Crimson Desert'ın 11 Dakikalık Videosu Yayınlandı

Pearl Abyss tarafından geliştirilen Crimson Desert'ın oynanış videosu oyuncularla buluştu. Kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan video, çok oyunculu modun nasıl bir deneyim sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Görünüşe göre oyun keyifli bir deneyim sunacak.

Crimson Desert'ın Oynanış Videosu Paylaşıldı

Aksiyon macera ve açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Crimson Desert'in 11 dakika uzunluğunda oynanış videosu paylaşıldı. YouTube üzerinden yayınlanan videoda dövüş sistemine, atmosfere, geniş haritaya, karakterin yeteneklerine ve dahasına yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz.

Crimson Desert Türkiye Fiyatı

Crimson Desert'ın standart ve deluxe olmak iki farklı sürümü mevcut. Standart sürüm Steam'de 69,99 dolar (2.918 TL), PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 2.999 TL'ye satılıyor. Deluxe sürüm için Steam'de 79,99 dolar (3.335 TL), PlayStation ve Xbox mağazalarında 3.449 TL fiyat etiketi belirlendi.

Crimson Desert Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon macera ve açık dünya türlerinde olan Crimson Desert, en iyi Orta Çağ oyunları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Kliff'i kontrol edeceğimiz yapımda Pywel'i tehdit eden felaketle mücadele edeceğiz. Kaliteli grafikleriyle öne çıkan oyunda alacağımız kararlar, hikâyenin gidişatını etkileyecek.

Akıcı bir dövüş sistemine sahip oyun yalnızca aksiyon değil aynı zamanda keşif odaklı bir deneyim sunacak. Oyunda görevleri tamamlamanın yanı sıra oyunun devasa haritasını da keşfetme imkânına sahip olacağız. Tek oyunculu modun yer alacağı Crimson Desert, Türkçe arayüz ve alt yazı desteği ile birlikte gelecek.

Crimson Desert Çıkış Tarihi

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun süredir merakla beklenen Crimson Desert, 20 Mart 2026 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Oyun şu anda ön sipariş verilebiliyor. Oyunun PC sürümü Steam mağazasında bulunuyor.