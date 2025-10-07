Assassin's Creed Mirage'a Ücretsiz DLC Geliyor! Tarih Verildi [Video]

Assassin's Creed serisinin en çok sevilen oyunlarından biri olan Mirage için heyecan verici bir duyuru yapıldı. Uzun bir süredir popülerliğini devam ettiren oyun için Valley of Memory isimli ücretsiz bir DLC duyuruldu. Bununla birlikte DLC'nin çıkış tarihi de belli oldu. Ayrıca bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Assassin's Creed Mirage'ın Valley of Memory DLC'si Çıkış Tarihi

Ubisfot, Assassin's Creed Mirage için Valley of Memory isimli DLC yani indirilebilir içerik duyurdu. Ücretsiz olarak sunulacak bu DLC, 18 Kasım 2025 tarihinde PC (Epic Games, Steam ve Ubisoft Connect), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series ve iOS cihazlar için yayınlanacak.

Valley of Memory DLC'sinin Tanıtım Videosu

Valley of Memory DLC'si Neler Sunacak?

Valley of Memory'de Basim'in geçmişi hakkında, özellikle de uzun süredir kayıp olan babası hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Basim, babasının hayatta olabileceğini öğrendikten sonra AlUla'ya seyahat etmeye karar veriyor. İndirilebilir içeriğin altı saat civarı bir oynanış süresi sunması bekleniyor.

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan DLC'de yeni ana görevin yanı sıra yeni suikast hedefleri de yer alacak. Bunların yanı sıra yan görevler ve kontratlar gibi ek içerikler de göreceğiz. Bu da indirilebilir içeriğin daha keyifli bir oyun deneyimi sunmasını sağlayacak. Bu DLC, oyuna yeni hikâyenin yanı sıra bazı içerikler de ekleyecek.

Basim'in yetenek ağacına Engineer 2 isimli yeni bir yetenek eklenecek. Bu yetenek, Basim'in tüm araçlarına birinci seviye modifikasyonları eklemesine imkân tanıyacak. Tüm araçlara ek olarak yeni bir üçüncü seviye modifikasyon da eklenecek. İki ek zorluk seviyesi de gelecek. Bu, oyuncuların meydan okumayı kendi tercihlerine göre ayarlamarına yardım edecek.

Assassin's Creed Mirage Nasıl Bir Oyun?

Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed Mirage, gizlilik, aksiyon macera ve açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 9. yüzyılda geçen oyun, Basim'in bir suikastçıya dönüşümünü anlatıyor. Başarılı bir oynanış sistemine sahip oyunda ana görevlerin yanı sıra yan görevler de bulunuyor.