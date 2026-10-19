Hideo Kojima Edgerunners 2'de Oyundaki Karakteriyle Görünecek

Hideo Kojima, 20 Ekim 2026'da Netflix'te başlayacak Cyberpunk: Edgerunners 2 animesinde, CD Projekt RED'in oyunundan tanıdığımız Hideyoshi Oshima karakteri olarak görünecek. Dizinin resmi X hesabı haberi yayından 1 gün önce, 19 Ekim 2026 sabahı paylaştı. CD Projekt'in eş CEO'su Michał Nowakowski da Kojima ile çalışmanın her zaman keyifli olduğunu yazdı.

Hideo Kojima Edgerunners 2'de Hangi Karaktere Hayat Veriyor?

Kojima'nın dizide hayat verdiği karakter, Cyberpunk 2077'nin The Heist görevinde Konpeki Plaza'da karşılaşılan Japon braindance yönetmeni Hideyoshi Oshima. Resmi hesabın paylaştığı karakter kartında rolün Kojima'ya ait olduğu yazıyor. Kartla birlikte paylaşılan görselde Oshima, Kojima'nın yüz hatlarıyla çizilmiş bir anime karakteri olarak görünüyor.

Kojima'nın karakteri kendi sesiyle seslendirip seslendirmediği, hangi dil sürümünde konuşacağı ve kaç bölümde görüneceği açıklanmadı. Kojima ekim başında Japonya'daki TBS radyosunda yayınlanan KOJI10 programında, canlı aksiyon filmi ve önemli bir anime yapımı için kendisinden rol istendiğini anlatmıştı. Bu animenin Edgerunners 2 olduğunu ne Kojima ne de CD Projekt doğruladı.

Cyberpunk: Edgerunners 2 Ne Zaman Yayınlanacak?

CD Projekt RED ve Netflix, Temmuz 2025'te duyurulan 2. sezonun 20 Ekim 2026'da yalnızca Netflix'te yayınlanacağını ağustosta paylaştı. Sezon 10 bölümden oluşuyor, yayın saati ve bölümlerin hepsinin aynı anda gelip gelmeyeceği resmi kaynaklarda yazmıyor.

Yeni sezonu CD Projekt RED ile 1. sezonun stüdyosu TRIGGER birlikte hazırladı. Yönetmen koltuğunda 1. sezonun 6. bölümünü yöneten Kai Ikarashi oturuyor, hikâyenin başında Bartosz Sztybor var. Müzikleri 1. sezondaki Akira Yamaoka yerine Tsuneo Imahori üstlendi, açılış şarkısı ise The Cure'un "10:15 Saturday Night" parçası. İntikam ve kefaret üzerine kurulan hikâye, 1. sezondan bağımsız ilerliyor.

Bir zamanlar King diye bilinen emektar edgerunner (paralı asker) Weak Kingsley, klanını yok eden katilin peşindeki Snake Nation netrunner'ı (hacker) D, şirket kulelerinde büyüyüp Maelstrom çetesinde sertleşen Talia Yang ve sinemanın yerini braindance'e bıraktığı şehirde gerçek hikâyeler arayan genç sinefil Roman Carax yeni ekibi oluşturuyor. Weak'i İngilizce sürümde Clancy Brown, Japonca sürümde Kentaro Tone seslendiriyor.

Edgerunners 2 Türkiye'de Netflix'te Türkçe Altyazılı Olacak mı?

Edgerunners 2 küresel bir Netflix yapımı olarak duyuruldu ve Netflix'in Türkçe sayfasında 2. sezonun fragmanları Türkçe etiketlerle bulunuyor. 1. sezon Netflix'te Türkçe altyazıyla izlenebiliyor, 2. sezonun Türkçe altyazı ve dublaj desteği henüz belli değil. Netflix, Türkiye için ayrı bir yayın duyurusu yapmadı.

Dizi Netflix aboneliğine dahil, ayrıca ücret ödemek gerekmiyor. Netflix Türkiye'de aylık ücretler Temel pakette 259,99 TL, Standart pakette 389,99 TL, Premium pakette 499,99 TL.

1. Sezon Cyberpunk 2077'yi Nasıl Etkilemişti?

Dizinin 1. sezonu Eylül 2022'de Netflix'te yayınlandı; CD Projekt RED yaklaşık 1 hafta sonra o hafta Night City'ye her gün 1 milyon oyuncunun girdiğini açıkladı. Cyberpunk 2077 aynı ayın sonunda 20 milyon satışı geçti. CD Projekt CEO'su Adam Kiciński, animenin ve 1.6 güncellemesinin satışlarda ölçülebilir bir etki yarattığını söyledi.

Şirket aynı ifadeyi Eylül 2026'daki finansal bülteninde de tekrarladı. Dizinin 1. sezonu 2023'te Crunchyroll Anime Awards'ta Yılın Animesi ödülünü aldı, Cyberpunk 2077 de Temmuz 2026'da 40 milyon satışı geçti. Oyunun evreni, bu ay duyurulan canlı aksiyon filmiyle sinemaya da taşınıyor.

Editörün Yorumu

Kojima'nın Oshima rolüyle dönmesi, yeni sezonun karakterlerinden Roman Carax düşünüldüğünde bana tesadüf gibi gelmiyor. Braindance yerine gerçek hikâyelerin peşine düşen bir sinefil ile tanınmış bir braindance yönetmeninin yolu kesişirse, bu konuk rolü birkaç saniyelik bir selamdan fazlası olabilir. Öte yandan bu benim yorumum, CD Projekt rolün süresini paylaşmadı. Diziyi Kojima için açacak olanlar beklentilerini düşük tutmalı.