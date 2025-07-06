Geri Sayım Başladı! Cyberpunk: Edgerunners 2. Sezonu Duyuruldu

Kuzey Amerika’nın en büyük anime, manga ve Japon pop-kültür etkinliği Anime Expo 2025, anime dünyası için önemli gelişmelere sahne oldu. Bu gelişmelerden biri de Netflix ve CD Projekt Red tarafından duyurulan Cyberpunk: Edgerunners 2. sezonu oldu. Cyperpunk 2077 evreninde geçen animenin yeni bölümleri yolda.

Cyberpunk: Edgerunners 2. Sezonu Duyuruldu

2022’de yayınlanan 10 bölümlük ilk sezonuyla anime dünyasında büyük yankı uyandıran Cyberpunk: Edgerunners, milyonları ekran başına kilitlemiş ve izleyenlerin çoğundan tam not almıştı. Hal böyle olunca devamının gelip gelmeyeceği uzun süredir merak konusuydu. Artık bu bekleyiş sona erdi ve geri sayım resmen başladı.

İlk sezonuyla distopyanın acımasız yüzünü gözler önüne seren Cyberpunk: Edgerunners, yepyeni bir hikaye ile geri dönmeye hazırlanıyor. Bu sefer Night City'nin kanla beslenen, merhametsiz gerçekleri çok daha sert, daha karanlık ve çok daha çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkacak.

Serinin yazarı ve yapımcısı Bartosz Sztybor'un paylaştığı bilgilere göre ikinci sezon hem hüzünlü hem de ciddi şiddet sahneleriyle dolu olacak. Sztybor bunu "Dünyayı biraz üzmek istedim" sözleriyle ifade etti. Öte yandan yönetmen koltuğunda ise bu sezon ilk sezonda da görev alan Kai Ikarashi oturuyor.

Ikarashi'ye karakter tasarımında Kanno Ichigo ve senaryo uyarlamasında Masahiko Otsuka gibi deneyimli isimler eşlik edecek. Yapımcılar, bu yeni sezonu "kurtuluş" ve "intikam" temaları etrafında şekillenen yüzleşme hikayesi olarak tanımlıyorlar.

Görünen o ki bu yeni bölümler, tıpkı ilk sezon gibi anime tutkunlarını bir kez daha ekran başına kilitleyecek.

Cyberpunk: Edgerunners 2. Sezon Tarihi

Cyberpunk: Edgerunners 2. sezonunun ne zaman sunulacağı şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Cyberpunk: Edgerunners 2. sezonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.