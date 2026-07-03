En Dibi Gören Cyberpunk 2077, Nadir Görülen Bir Başarı Elde Etti

Yüksek bütçeli bir oyun geliştirmek epey riskli hamle. Oyunu bekleyen milyonlarca oyuncu var. Çıkış tarihi belirliyorsunuz, herkes o güne kilitleniyor ve hayranların baskısı altında mecburen piyasaya sürüyorsunuz. Henüz çözülmemiş çok fazla hata varsa ve bu oynanışı doğrudan etkiliyorsa bir anda gözden düşebiliyorsunuz.

2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077'nin arkasındaki geliştiriciler için de benzer bir durum söz konusu oldu. Normalde bu tür durumlarda geliştiriciler oyunu toparlamak için yoğun çaba sarf eder ve moral bozukluğunu giderecek güncellemeler yayınlar. Başaramaması hâlindeyse yavaş yavaş oyun sektöründen çekilir. Ama CD Projekt, çoğu geliştiricinin aksine pes etmedi ve bugün nadir görülen bir başarıya sahip oldu.

Cyberpunk 2077 Nasıl Bir Başarıya Sahip Oldu?

CD Projekt tarafından yapılan duyuruya göre Cyberpunk 2077, 40 milyon satış miktarına imza attı. Şirket için önemli bir dönüm noktası ve gelecekteki projelere yeterli bütçe ayrılması için de büyük önem taşıyor. Bunu nadir görülen bir başarı kılan nokta ise geliştiricinin bunu tamamen küllerinden doğan bir proje ile yapmış olması.

Hatırlayanlar illaki olacaktır. Oyun 2020 yılında piyasaya sürüldüğünde çok kötü hâldeydi. Çok uzun bir geliştirme sürecinden geçildi. Geliştiricilere oyunu piyasaya sürmesi için yoğun baskı uygulandı. Belki oyun henüz hazır değildi ancak gelen baskılara dayanılamadı ve oyuncularla buluşturuldu.

Erken piyasaya sürülmesinin dezavantajları çok geçmeden bir bir ortaya çıkmadı. Oyuncular, oyunu yükler yüklemez pek çok hata ile karşılaştı. Örneğin oyundaki NPC'ler bazen kollarını iki yana dümdüz açıp "T" şeklinde duruyordu. Ayrıca Night City'de hareket hâlindeyken araçlar yerin altına girebiliyordu ya da yanlışlıkla bir yere çarptığınızda gökyüzüne fırlayabiliyordu. Trafikteki arabalar da durduk yere havaya uçabiliyordu.

Hâl böyle olunca CD Projekt'e de yoğun tepki gösterilmeye başlandı. En sıkıntılı süreç ise yatırımcılarla arasındaki ilişkinin bozulması oldu. Şirket bünyesinde çalışanlarda da elbette büyük bir moral bozukluğu oldu. İlginç bir şekilde bu afallamadan geliştirici kısa sürede kurtuldu ve oyuna yeniden odaklanmaya başladı.

Cyberpunk 2077 Nasıl Sıfırdan Zirveye Yükseldi?

Cyberpunk 2077'nin böylesine önemli bir başarı elde etmesi şaşırtıcı değil. O günden bu yana pek çok adım atıldı. Bunların başında elbette yatırımların ardı arkasının kesilmemesi geliyor. CD Projekt, oyunu kaderine terk etmedi. Eserinin arkasında durdu. Hataları düzeltmek, oyunu oynanabilecek hâle getirmek ve ileride yayınlanacak güncellemeler için fazladan para harcadı.

Şirket, oyundaki algoritmaları sil baştan ele aldı. Özellikle 2.0 güncellemesi ile oyundaki polisler çok daha mantıklı hamleler yapmaya başladı. Ayrıca yetenek ağacı da tamamen yenilendi. Bunlar, oyun için yapılan güncellemelerden sadece bir kısmı. Şirket, Cyberpunk 2077'yi mümkün olan en iyi hâle getirip diğer oyunlara odaklanmak yerine evreni daha da geliştirmeye odaklandı.

2022 yılına geldiğimizde Cyberpunk: Edgerunners animesi yayınlandı. İşte bu, Cyberpunk evrenine olan ilginin bir anda yükselmesini sağladı. Anime ile o kadar büyük bir başarı elde edildi ki hayranlar oyuna bir şans daha vermek için Night City'ye döndü. Öte yandan bu evreni yeni keşfedenler de oyuna sarıldı.

Şirket, oyuna hazır yeniden ilgi artmışken bunu iyi değerlendirdi. 2023 yılında Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC'sini yayınladı. Bu DLC zaten CD Projekt için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Hem oyunculardan hem eleştirmenlerden tam not alan bu DLC, oyunu oldukça popüler hâle getirdi.

Editörün Yorumu

CD Projekt büyük bir şirket. The Witcher gibi popüler serileri var ama bunlara yaslanıp Cyberpunk 2027'yi hiç piyasaya sürmemiş gibi yapmadı. Oyunculardan özür diledi, bu sorunu düzeltmek için neler yapacağını açıkça belirtti. Süreç boyunca şeffaftı. Bana göre Cyberpunk 2077'nin sıfırdan başlayıp zirveye yükselmesinin en önemli sebebi bu.

Şahsi düşüncemi paylaşmam gerekirse ben Night City'nin bize sunduğu o atmosferi beğeniyorum. Evet, başta hiç keşfetmeye değer gibi görünmüyordu ama bugün geldiği noktada "iyi ki böyle bir oyun geliştirilmiş" dedirtiyor. Tabii ki oyunun hâlâ eleştirilebilecek bazı noktaları olduğunu düşünüyor olabilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse, açık dünya oyunları arasında ilk 5'e yerleştirdiğim bu yapımı yakın zamanda tekrar oynadım, Adam Smasher ile olan o büyük karşılaşmada bile ben bug sayesinde görevi tamamladım. Eskiye kıyasla çok büyük buglar olduğu söylenemez. En azından siz yapmadığınız sürece oynanışa olumsuz etkisi yok. Keşke başlangıçta da sadece böyle buglar olsaydı da ikinci oyunun gelmesi bu kadar zaman almasaydı.