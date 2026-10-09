Cyberpunk 2077 Sinemaya Uyarlanıyor: Filmi Transformers'ın Yapımcısı Üstlendi

Paramount Pictures, Cyberpunk 2077 evreninde geçecek canlı aksiyon bir film geliştiriyor. Transformers ve G.I. Joe serileriyle tanınan Lorenzo di Bonaventura, filmin yapımcılığını oyunun geliştiricisi CD Projekt RED ile birlikte yürütecek. Projeyi ilk olarak sinema sektörü sitesi Deadline duyurdu. CD Projekt RED'in eş CEO'su Michał Nowakowski de yaklaşık bir saat sonra Paramount'u gelecekteki ortakları olarak andı.

Filmde Neler Belli, Neler Belirsiz?

Variety de projeyi kendi kaynaklarıyla doğruladı. Film oyunla aynı evrende geçecek; ancak oyunun hikayesini mi anlatacağı, yoksa yeni karakterlerle mi ilerleyeceği belli değil. Yönetmen, senarist, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi de yok. Oyunda Johnny Silverhand'i canlandıran Keanu Reeves'in filmde olup olmayacağına dair bir bilgi de bulunmuyor.

Cyberpunk 2077, Kaliforniya'daki distopik Night City'de geçiyor. Oyunda kafasında rock yıldızı Johnny Silverhand'in dijital kopyasını taşıyan bir çip bulunan paralı asker V'yi yönetiyorsunuz. Silverhand'in bilinci zamanla V'ninkini ele geçirmeye başlıyor ve ikili, V'nin hayatını kurtarmak için şehri fiilen yöneten Arasaka şirketine karşı birlikte hareket etmek zorunda kalıyor.

Nowakowski X'teki mesajında Paramount'un Cyberpunk serisi için kendileriyle aynı yaratıcı hedefleri taşıdığını yazdı ve ayrıntıları uygun bir zamanda paylaşacaklarını ekledi. CD Projekt RED, Reuters'a bu mesajın dışında söyleyecek bir şeyi olmadığını iletti; Paramount ise ajansın sorusuna ilk etapta yanıt vermedi.

Paramount için bu ilk oyun uyarlaması değil. Sonic filmlerini sinemaya taşıyan şirketin Call of Duty filmi de 2028'de vizyona girecek, yönetmen koltuğunda Peter Berg oturacak.

2023'teki Anonymous Content Projesine Ne Oldu?

CD Projekt RED, Cyberpunk için canlı aksiyon bir proje hazırladığını ilk kez 5 Ekim 2023'te duyurmuştu. Şirket o dönem True Detective ve Mr. Robot dizilerinin yapımcısı Anonymous Content ile çalıştığını söylemişti. İki şirket, erken aşamadaki proje için oyunun dünyasında yeni bir hikaye anlatacak bir senarist arıyordu. CD Projekt RED, yapımın dizi mi film mi olacağını da belirtmemişti.

Paramount'la ilgili haberlerde Anonymous Content'in adı geçmiyor. İki projenin aynı olup olmadığı ya da yapımın ortak değiştirip değiştirmediği belli değil.

Cyberpunk Hayranlarını Film Gelene Kadar Ne Bekliyor?

CD Projekt RED, 2022'de Studio Trigger ile birlikte Netflix için Cyberpunk: Edgerunners animesini hazırlamıştı. Şirkete göre ilk sezon oyunun popülerliğini ölçülebilir biçimde artırdı. Yeni karakterlerle ilerleyen 10 bölümlük Cyberpunk: Edgerunners 2, 20 Ekim 2026'da Netflix'te başlayacak. İlk sezonu Netflix Türkiye'de Türkçe altyazıyla izleyebilirsiniz.

Oyun cephesinde de tablo güçlü. Aralık 2020'de hatalarla dolu bir çıkış yapan Cyberpunk 2077, CD Projekt RED'in verilerine göre 40 milyondan fazla kopya sattı. Phantom Liberty genişleme paketinin satışı da 15 milyona ulaştı. CD Projekt RED serinin devam oyunu üzerinde de çalışıyor, ancak çıkış tarihi belli değil.

Filmi beklerken oyunu denemek isteyenler için Cyberpunk 2077'de Türkçe altyazı desteği var, Türkçe seslendirme ise yok. Oyunun Steam fiyatı 9 Ekim 2026 itibarıyla 44,99 dolar, yani yaklaşık 2.210 TL. PS5'te ise PlayStation Plus Extra aboneleri oyunu ek ücret ödemeden oynayabiliyor.

Editörün Yorumu

Edgerunners'ın başarısı, Cyberpunk evreninin V'nin hikayesine dokunmadan da işleyebildiğini gösterdi. Filmde de aynı yolun seçilmesini isterim. Oyunda V'nin cinsiyetini, görünüşünü ve kararlarını oyuncu belirliyor; beyaz perdeye tek bir V taşımak, karakteri kendine göre kurmuş milyonlarca oyuncuyu hayal kırıklığına uğratabilir. Ancak bunu tartışmak için erken: proje henüz yönetmeni bile belli olmayan bir aşamada, bu yüzden yakın bir vizyon tarihi beklemiyorum. Film gelene kadar Edgerunners 2'yi kaçırmamanızı, oyunu hiç açmadıysanız Night City'yi Türkçe altyazıyla şimdiden tanımanızı öneririm.