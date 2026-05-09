Cyberpunk 2 İçin Kritik Gelişme! Yan Görevleri Oyuncuları Derinden Etkileyecek

CD Projekt Red'in 2020 yılında piyasaya sürdüğü Cyberpunk 2077, ilk çıkışında oyundaki çeşitli hatalar nedeniyle oyuncuların tepkisini çekmişti. Ancak şirket, zaman içerisinde yayınladığı güncellemelerle sorunların tamamını çözdü ve oyunu çok daha güzel hâle getirdi. Böylelikle Cyberpunk 2077, en iyi hikâyeli oyunlar arasında yer almayı başardı.

Cyberpunk 2077 ile sonradan oyuncuların gönlünü kazanmayı başaran CD Projekt Red, son dönemlerde ise serinin devam oyunu nedeniyle yakından takip ediliyor. Cyberpunk 2 ismiyle çıkması beklenen yapımla ilgili ilk detaylar geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Şimdi ise CD Projekt Red, yayımladığı yeni bir iş ilanıyla oyunla ilgili dikkat çekici bir ipucu verdi. İşte detaylar...

Cyberpunk 2’nin Yan Görevleri Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgiler, CD Projekt Red’in resmî sitesinde yayımlanan bir iş ilanına dayanıyor. Polonyalı stüdyonun paylaştığı ilana göre şirket, duygusal hikâye anlatımı ve etkileyici yan görevler hazırlayacak Kıdemli Anlatı Tasarımcıları (Senior Narrative Designer) arıyor.

Güçlü yaratıcı bakış açısına sahip kişilerin arandığı ilanda, karakter odaklı hikâyeler ve görev tasarımları öne çıkıyor. Ancak en dikkat çeken detay ise duygusal anlatım oldu. CD Projekt Red’in yardımcı yönetmeni Paweł Sasko da iş ilanını X hesabı üzerinden paylaşarak ekibe katılacak kişilerin Cyberpunk 2077’deki Sinnerman ve Dream On ile The Witcher 3: Wild Hunt’taki Bloody Baron benzeri görevler hazırlayacağını ifade etti. Söz konusu görevler ise duygusal hikâyeleriyle oyuncuların hafızasında yer edinmişti.

Hem CD Projekt Red’in iş ilanında yer alan detaylar hem de Sasko’nun açıklamaları, Cyberpunk 2’de duygusal yönü ağır basan ve karakter odaklı çok sayıda yan görevin yer alacağını gösteriyor. Ayrıca The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077’deki unutulmaz görevleri hatırlatan görevlerle de karşılaşabiliriz.

Cyberpunk 2 Yan Görevleri Neden Daha Duygusal Olacak?

CD Projekt Red’in Cyberpunk 2’deki yan görevlerde duygusal anlatıma neden bu kadar ağırlık vermek istediği tam olarak bilinmiyor. Ancak görünen o ki şirket, oyuncuların uzun süre unutamayacağı ve duygusal anlamda iz bırakacak hikâyeler sunmayı hedefliyor. Böylece çok daha etkileyici ve sürükleyici bir deneyim ortaya çıkabilir. Bunu başarıp başaramayacağını ise oyun çıktığında hep birlikte göreceğiz.

Cyberpunk 2 Ne Zaman Çıkacak?

Cyberpunk 2’nin çıkış tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak ortaya çıkan bilgiler, oyunun 2030 yılından önce çıkmasının pek olası olmadığını gösteriyor. Yani oyuncular olarak yeni Cyberpunk oyunu için daha uzun süre beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Cyberpunk 2077’nin çıkışı tam bir hayal kırıklığıydı ancak CD Projekt Red’in oyunu bırakmayıp yıllarca desteklemesi gerçekten takdiri hak ediyor. Bu nedenle benim Cyberpunk 2’den beklentilerim oldukça yüksek. Şirketin yayımladığı son iş ilanı da hikâye tarafına büyük önem verileceğini gösteriyor.