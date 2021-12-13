DeepMind Okuduğunu Anlayabilen Yapay Zeka Geliştirdi

Alphabet bünyesinde yer alan DeepMind, okuduğunu anlamadan ilgili konulardaki soruları yanıtlamaya kadar çok çeşitli dil görevlerini yerine getirebilen yeni bir yapay zeka algoritması geliştirdiğini duyurdu. Gopher olarak isimlendirilen ultra geniş dil modelinin, okuduğunu anlamada ortalama bir lise öğrencisi kadar iyi olduğu belirtiliyor.

Okuduğunu Anlayan Yapay Zeka: Gopher

Araştırmacılar arasında ultra geniş dil modeli olarak tanımlanan yapay zeka algoritmaları, son derece büyük sistemler üzerine inşa ediliyor. Bu sınıflandırmaya giren algoritmalar yüz milyonlarca ve hatta bazen yüz milyarlarca değişkeni alıp inceleyebiliyor.

Gopher ile ilgili ilk açıklamalar, yeni yapay zeka algoritmasının okuduğunu anlamada ortalama bir lise öğrencisi kadar iyi olduğunu işaret ediyor. Bu, pek çok yönü ile gerçekten de heyecan verici bir gelişme ancak sistem halen çok iyi olarak tanımlanamaz. Söz konusu şey sağduyulu akıl yürütme ve matematiksel akıl yürütme olduğunda Gopher hala insan yeteneklerinin gerisinde kalıyor.

Daha teknik detaylara indiğimizde Gopher, yaklaşık iki yüz seksen milyar farklı parametreyi ve değişkeni ayarlayabiliyor. Bu OpenAI GPT-3 (175 milyar) ile kıyaslandığında daha büyük ancak Megatron (535 milyar), Google (1,6 trilyon) ve Alibaba (10 trilyon) ile kıyaslandığında daha küçük kalıyor.

Şimdi, bu tip ultra geniş dil modellerinin ne işe yarayacağını merak ediyor olabilirsiniz. Aslında bu algoritmalar işletmelere büyük faydalar sunuyor: Örneğin sohbet robotları ya da dijital asistanlar daha akıcı hale gelebilir, daha doğru çeviri programları yaratılabilir. Hatta ileride, karmaşık belgeleri özetlemesi için kullanılabilir.

Yine de DeepMind, şu an için Gopher ile ilgili ticarileştirme fikirlerinin bulunmadığını belirtti. Şirkete göre algoritmanın şu andaki odak noktası bu değil. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşmelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.