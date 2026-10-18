DeepSeek'in Yeni Modeli Bazı Testlerde Claude'u Geride Bıraktı

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, eylülde tanıttığı V4.1-Flash modelini güncelledi. V4.1-Flash-1017 adlı yeni sürüm 17 Ekim 2026'dan beri web sitesinde, mobil uygulamada ve API'de çalışıyor. Şirketin paylaştığı tabloya göre model, bazı kodlama ve ajan testlerinde Claude Opus 5 ile GPT-5.6 Sol'u geride bırakıyor.

DeepSeek V4.1-Flash-1017'de Neler Değişti?

Şirket yeni sürümü "küçük güncelleme" olarak tanımlıyor; Wccftech'e göre modelin mimarisi değişmedi. Şirkete göre model görevleri daha kısa sürede bitiriyor ve daha kısa yanıtlar veriyor. DeepSeek, modelin kendi çıktısını değerlendirerek öğrendiği bir eğitimle oyun yapımından 3D modellemeye kadar baştan sona proje geliştirme becerisini iyileştirdiğini söylüyor. Tanıtımda Yasak Şehir'in 3D modeli ve tarayıcıda çalışan bir yarış oyunu örnek olarak gösterildi.

DeepSeek Hangi Testlerde Claude ve GPT'yi Geçti?

Yazılım geliştirme becerisini ölçen DeepSWE testinde yeni model 77 puan aldı. Claude Opus 5 aynı testte 74, GPT-5.6 Sol 73 puanda kaldı. Otomasyon görevlerini ölçen Automation-Bench'te DeepSeek 60,5 puan alırken Opus 5'in puanı 50,3. Apex Bench'te fark 72,1'e 65,8, Agents' Last Exam'de 35,4'e 28,6 oldu.

Yeni model GPT-5.6 Sol'u 11 testin 10'unda geçiyor, ama 11 testin 6'sında önde olan model Opus 5. Zor akademik soruları ölçen Humanity's Last Exam'de Opus 5 56,3 puan alırken DeepSeek 42,6 puanda kaldı. ProgramBench'te de fark 37'ye 29,1. Değerlerin hepsi DeepSeek'in kendi ölçümü ve henüz bağımsız bir kurum tarafından doğrulanmadı.

Şirketin paylaştığı ikinci grafik maliyete odaklanıyor. DeepSWE testinde bir görevin ortalama maliyeti eski modelde yaklaşık 0,50 dolardı (24,72 TL), yeni sürümde 0,20 dolara (9,89 TL) iniyor. DeepSeek, fiyat indirimleriyle rakiplerini zorlamaya mayısta da başlamıştı.

Yeni Model Ücretsiz Kullanılabiliyor mu?

DeepSeek web sitesindeki ve mobil uygulamadaki modeli de yeni sürüme geçirdi; şirket bu kullanım için ücretli bir kademe ya da yeni bir sınır duyurmadı. Türkiye'de App Store ve Google Play'de ücretsiz sunulan DeepSeek uygulamasının arayüzü Türkçe, ancak modelin Türkçe yanıtlarına dair bir ölçüm paylaşılmadı. Değişiklik sunucu tarafında yapıldığı için uygulamayı güncellemek gerekmiyor. Modelin ağırlıkları da MIT lisansıyla Hugging Face'te açık, yani isteyen şirket modeli kendi sunucusunda çalıştırabiliyor.

API'yi kullanan geliştiriciler için fiyatlar değişmedi, 1 milyon token çıktı yoğun olmayan saatlerde 0,60 dolar. DeepSeek aynı gün kendi arama motorunu da Search & Fetch adıyla geliştiricilere açtı. Hizmetin ücreti 1.000 istek başına 0,75 dolar, ancak DeepSeek Harness, Claude Code ve Codex üzerinden yapılan çağrılar 31 Ekim 2026'ya kadar ücretsiz.

Editörün Yorumu

DeepSeek'in grafiğinde en çarpıcı rakam puan değil, maliyet. Yeni sürüm DeepSWE'deki bir görevi ortalama 0,20 dolara, yani yaklaşık 10 TL'ye bitirirken aynı grafikte Claude Opus 5'in görev başına maliyeti 6 ile 12 dolar arasında görünüyor. Bana göre kod yazdırmak için API'ye para ödeyen küçük ekiplerde bu fark, 3 puanlık üstünlükten çok daha önemli. Yine de bu grafik de şirketin kendi hazırladığı bir karşılaştırma.