GPT-5.6 Sol, Türkiye'de Erişime Açıldı! Kodlamayı Zahmetsiz Kılıyor

Yapay zeka alanında öncü şirketlerden biri olarak görülen OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-5.6 Sol'u kısa bir süre önce kademeli olarak dağıtmaya başlamıştı. Bu model an itibarıyla Türkiye'deki kullanıcıların da erişimine açılmış durumda. ChatGPT'ye entegre edilen bu model artık Türk kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor.

GPT-5.6 Sol'un Özellikleri Neler?

GPT-5.6 Sol'un önceki modellere göre en önemli farkı, iki farklı akıl yürütme moduna sahip olması. Bunlardan ilki, konuyu insan gibi derinlemesine ele alan yeni max akıl yürütme modu. Diyelim ki çok daha kapsamlı bir proje üzerinde çalışılıyor, daha detaylı bir süreç yönetimi gerekiyor. Bu durumda da ultra moduna başvurulabiliyor.

Ultra modu âdeta etkileyici yeteneklere sahip bir ekip gibi çalışıyor. Aynı anda birden fazla işi çok hızlı şekilde tamamlıyor. Sol modeli özellikle kodlama, siber güvenlik ve biyoloji olmak üzere üç ana dalda yetenekli bir model olarak öne çıkıyor. En büyük avantajı ise yüksek başarısına rağmen rakiplerine göre daha az çıktı token'ı tüketmesi.

Bilmeyenler için token, yapay zekanın veri işlemek için aldığı en küçük parçayı ifade ediyor. Normalde "Duraklamadan" kelimesi bizim için bir kelimeyken yapay zeka ise bunu hecelere ayırarak parçalıyor. İşte bu parçalara da token adı veriliyor. Ne kadar çok token olursa o kadar yüksek maliyeti oluyor. OpenAI, bu modeli oldukça gelişmiş olmasına rağmen token maliyetini düşük tutmayı başardı. Bu sayede geliştiriciler için kullanım maliyeti de oldukça düşük seviyede.

GPT-5.6 Sol'un Avantajları

GPT-5.6 Sol'un en önemli avantajlarından biri elbette düşük maliyete rağmen yüksek performans sunması. Diğer pek çok yapay zeka modeline göre ortaya daha etkileyici bir iş çıkarsa da bu başarıyı daha az token harcayarak elde ediyor. Bir görevin her aşamasında tek tek komut vermek gerekmiyor. Kendisine verilenleri tek başına inceleyip düzeltebilen ve doğrudan kullanıma hazır projeler teslim edebilen bir çalışan gibi rol üstleniyor.

GPT-5.6 Sol'un Maliyeti Nedir?

GPT-5.6 Sol'u eğer API hizmeti üzerinden çeşitli projeler için kullanacaksanız bunun maliyeti harcanan 1 milyon token başına hesaplanıyor. Girdi maliyeti 1 milyon token başına 5 dolar (234 TL), çıktı maliyeti ise 1 milyon token başına 30 dolar (1.409 TL) olarak belirlendi. Serinin diğer modelleri Terra (2.50 dolar [117 TL] girdi / 15 dolar [704 TL] çıktı) ve Luna'ya (1 dolar [46 TL] girdi / 6 dolar [281 TL] çıktı) kıyasla daha yüksek olsa da yeteneklerine göre rakiplerinden daha ucuz olduğu söylenebilir.

GPT-5.6 Sol İçin Hangi Güvenlik Önlemleri Alındı?

GPT-5.6 Sol için çok ciddi güvenlik tedbirleri alındı. Modelin siber saldırı düzenleme ya da insan sağlığına zarar vermek gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için çok gelişmiş filtreler devreye alındı. Kullanıcı niyetini gizlemeye çalışsa ya da jailbreak yani onun güvenlik önlemlerini devre dışı bırakmaya çalışsa bile zararlı ve yasa dışı olabilecek istemleri direkt reddediyor.

Siz modelle konuşurken arka planda çıktının her kelimesi analiz ediliyor. Eğer şüpheli bir durum tespit edilirse üretim anında duruyor ve kullanıcıya yanıt verilmiyor. Öte yandan siber saldırılar için de önemli bir güvenlik önlemi mevcut. Kullanıcının geçmiş konuşmalarına bakarak niyetinin bir siber saldırılardan korunmak mı yoksa tam aksine bir siber saldırı düzenlemek mi olduğunu anlıyor. Böylelikle gerçekten ihtiyacı olan kişileri engellemeden onlara yardımcı oluyor.

Şirket, güvenlik açıklarını tespit etmek adına çok güçlü yapay zeka modelleri ile Sol modeline saldırdı. Bu süreçte oldukça büyük bir işlem gücü kullanıldı. Bunun yapılmasının arkasındaki temel sebep ise elebette olası açıkları tespit etmek ve onları kapatarak Sol modelinin kötüye kullanımına engellemekti.

Editörün Yorumu

GPT-5.6 Sol'un bana göre en önemli avantajının kodlama olduğunu söyleyebilirim. Henüz onunla aklımdaki büyük projelere başlamadım ama üzerinde çalıştığım küçük çaplı bir projeyi 1 haftadır bekletmeme sebep olan 4-5 hatayı bulup düzeltti. Ayrıca sıfırdan bir şeyler inşa etmekteki başarısını da takdire şayan buldum. Özellikle uygun fiyatlı olması sayesinde geliştiricilerin ve işletmelerin epey dikkatini çekeceğini düşünüyorum.