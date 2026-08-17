Hiç Beklenmedik Bir Şirket, Yapay Zeka Alanında Google'a Fark Attı

Yapay zeka söz konusu olduğunda akla ilk gelen şirketler arasında genellikle OpenAI ve Google yer alıyor. Kapalı kaynak modeller için bunun geçerliliği olsa da açık kaynaklı yapay zeka modellerinde liderlik bu şirketlerde değil. Bu teknolojiyi günlük kullanım için tercih eden çoğu kişinin yapay zeka alanında faaliyet yürüttüğünü bile bilmediği Alibaba'nın Qwen modeli, açık kaynak modeller arasında en çok indirilen konumuna ulaştı.

Alibaba Qwen Ne Kadar İndirildi?

Büyük bir yapay zeka topluluğuna ev sahipliği yapan Hugging Face'in 2026 yılı için yayınladığı State of Open Models (Açık Kaynak Modellerin Durumu) raporuna göre Alibaba Qwen, 3 milyardan fazla indirildi. Google, Gemini gibi kapalı kaynak modelleri ile bilinse de şimdiye kadar birçok açık kaynak model yayınlayan şirketler arasında.

Google'ın açık kaynak modelleri 418 milyon civarında indirme sayısına ulaşırken açık kaynağa daha çok ağrılık veren Meta'nın açık kaynak modellerinin indirme sayısı ise 227 milyon seviyesinde. Alibaba'nın açık ara birinci olmasının bir sebebi var. Şirketin açık kaynak modellere verdiği önem tartışılamayacak kadar büyük.

Alibaba, bugüne kadar 460'tan fazla Qwen modeli yayınladı. Hatta geliştiriciler, Qwen modellerini temel alarak 300 binden fazla model oluşturmuş durumda. Bir modelin açık kaynak sunulmasının en büyük avantajı da bu. Başka geliştiriciler, bu modelleri esas alarak kendi modellerini üretebiliyor. Böylece ana modele olan ilgi de oldukça yüksek seviyelerde kalıyor.

Açık Kaynak Modellerin Kapalı Modellerden Farkı Nedir?

Açık kaynak modellerin kapalı modellere göre en büyük farkı, bunları dilediğiniz gibi özelleştirebilmenizdir. Bu modelleri indirip direkt kendi bilgisayarınızda veya özel sunucuda çalıştırabilirsiniz. Ayrıca kendi verilerinizle eğitebilir, belirli bir göreve uygun hâle getirebilirsiniz. Örneğin Qwen modelini temel alıp onu sadece kendi alanınıza ilişkin belgeleri analiz edip kapsamlı raporlar oluşturan özel bir model yapabilirsiniz.

Anlayacağınız üzere Qwen'in 3 milyar indirme sayısına ulaşması, onun direkt olduğu gibi kullanıldığı anlamına geliyor. Geliştiriciler, onu indirip kendi işlerine uyarlıyor. Kimi onu müşterilere daha iyi ve kesintisiz hizmet sunabilmek için canlı destek olarak kullanırken kimi de kodlama ve benzeri alanlarda iş yükünü hafifletecek şekilde kullanmayı seçebiliyor.

Yapay Zeka Alanında Liderlik Hangi Ülkede?

Yapay zeka alanındaki rekabet şu an farklı dallara ayrılmış durumda. En gelişmiş kapalı modellerin büyük bir kısmı ABD merkezli şirketlerden çıkıyor. Yapay zekaya en büyük yatırımların yapıldığı ülke konumunda yine Amerika Birleşik Devletleri var. Veri merkezi ve işlem gücü konusunda da yine bu ülke ön planda yer alıyor.

Terazinin diğer tarafında bir de açık kaynak modeller var. Bu konuda liderliği elinde tutan ülke ise Çin. Bu ülkede şu an yapay zeka modeli geliştiren DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI, MiniMax ve daha birçok şirket var. Her birinin nihai amacı ise OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin kapalı modellerinin performansını yakalamak ki son yayınlanan modellere bakılırsa bunu başarmaya da bir hayli yakın görünüyor.

Editörün Yorumu

Alibaba Qwen'in 3 milyar indirme sayısına ulaşması, açık kaynak modellere olan ilginin artık iyiden iyiye arttığını gösteriyor. Elbette ki bu kapalı modellerin sonunun geleceği, herkesin açık kaynak kullanacağı anlamına gelmiyor ama geliştiricilerin tercihlerinin üzerinde büyük etkisi olacağı aşikâr.

Çoğu kişinin amacı, mümkün olduğunca düşük maliyete yüksek performans elde eden modele sahip olmak. Bu noktada karşılarına en iyi seçenek olarak açık kaynaklı modeller çıkıyor. Bunların arkasındaki büyük geliştirici topluluğu ise açık kaynak modellerin sürekli olarak gelişmesini sağlıyor. Bu da onu epey değerli hâle getiriyor.