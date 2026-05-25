Çinli Yapay Zekâ Devinden OpenAI ve Google’a Büyük Şok! Fiyatlar %75 Düştü

Yapay zekâ dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çin merkezli büyük dil modeli geliştiricisi DeepSeek, en güçlü modeli DeepSeek V4 Pro için oldukça dikkat çekici bir fiyat indirimi uygulamaya başladı. Kalıcı olarak devreye alınan bu indirim sonrası gözler yeniden Çinli şirkete çevrildi. Peki bu adım kullanıcılar için ne anlama geliyor?

DeepSeek V4 Pro Fiyatı Ne Kadara Düştü?

DeepSeek’in dikkat çeken açıklamasıyla birlikte indirime giren DeepSeek V4-Pro, fiyat/performans açısından OpenAI ve Google’ın en güçlü modellerine karşı önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Son fiyat güncellemesiyle yüzde 75 ucuzlayan modelde giriş token ücretleri önbellek açık olduğunda 1 milyon token başına 0,003625 dolar (yaklaşık 0,17 TL), önbellek kapalı olduğunda ise 0,435 dolar (yaklaşık 19,88 TL) seviyesine düştü. Çıkış token maliyeti ise 1 milyon token başına 0,87 dolar (yaklaşık 39,76 TL) olarak açıklandı.

Önbelleğin aktif olması, yapay zekâ modelinin daha önce aynı konuda oluşturduğu yanıtları yeniden kullanabilmesini sağlar. Bu sayede model, daha düşük maliyet yaratır.

Yapay zekâ modellerinde ücretlendirme genellikle "giriş" ve "çıkış" olmak üzere iki ayrı maliyet üzerinden hesaplanır. Giriş, modele gönderilen komut veya metni ifade ederken; çıkış ise modelin bu girdiye verdiği yanıtı temsil eder. Örneğin modele "Bugün hava kaç derece?" şeklinde bir soru gönderildiğinde giriş maliyeti oluşur. Modelin "Bugün hava 25 derece" şeklinde yanıt üretmesi ise çıkış maliyetini oluşturur.

Token Nedir?

Token, yapay zekâ modellerinin metni işlerken kullandığı en küçük veri parçalarına denir. Bir token bazen tek bir kelime, bazen bir kelimenin parçası, bazen de noktalama işareti olabilir. Örneğin "Bugün nasılsın?" ifadesi yaklaşık 2-3 token olarak hesaplanır. Tabii metin uzadıkça token miktarı da doğrudan artar.

Rakip Yapay Zekâ Modellerinin Fiyatları Ne Kadar?

Model Giriş Token (Önbellek Açık) - 1 Milyon Token Giriş Token (Cache Kapalı) - 1 Milyon Token Çıkış Token - 1 Milyon Token Ek Ücret DeepSeek V4-Pro 0,003625 dolar (0,17 TL) 0,435 dolar (19,88 TL) 0,87 dolar (39,76 TL) Yok Gemini 3.5 Flash 1,65 dolar (75,40 TL) 1,50 dolar (68,50 TL) 9 dolar (411 TL) Saatlik cache ücreti: 1 dolar (45,70 TL) GPT-5.5 0,50 dolar (22,80 TL) 5 dolar (228,50 TL) 30 dolar (1.371 TL) Yok

Peki rakip yapay zekâ modellerinin ücretleri ne kadar? Karşılaştırma yapma açısından bakıldığında Google’ın güçlü modellerinden Gemini 3.5 Flash’ın giriş fiyatı 1 milyon token başına 1,50 dolar (68,50 TL). Çıkış token ücreti ise 9 dolar (411 TL). Önbelleğe alınmış giriş token işlemlerinde fiyat 1,65 dolar (75,40 TL) olurken, önbellek kullanım ücreti saatlik 1 milyon token başına 1 dolar (45,70 TL) olarak uygulanıyor.

OpenAI tarafında ise şirketin en güçlü modellerinden GPT-5.5’in giriş token fiyatı önbellek aktif olduğunda 1 milyon token başına 0,50 dolar (22,80 TL) seviyesinde. Önbelleğin kullanılmadığı durumda ise bu ücret 5 dolara (228,50 TL) kadar yükseliyor. Çıkış token maliyeti ise 1 milyon token başına 30 dolar (1.371 TL).

DeepSeek V4 Pro'nun İndirime Girmesi, Kullanıcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Bildiğiniz üzere ChatGPT, Gemini ve DeepSeek gibi sohbet botlarını çalıştırmanın ciddi bir maliyeti bulunuyor. Kullanıcıların yazdığı her mesaj, arka planda çalışan yapay zekâ modelleri nedeniyle şirketlere işlem maliyeti oluşturuyor. Bunun yanında OpenAI, Google ve DeepSeek gibi şirketler; kendi yapay zekâ modellerini, yapay zekâ uygulamaları geliştiren şirketlerin kullanımına da açıyor.

DeepSeek’in V4-Pro modelini yaklaşık dörtte bir fiyatına düşürmesi ise özellikle yapay zekâ uygulaması geliştiren şirketlerin DeepSeek’e yönelmesini sağlayabilir. Üstelik yapay zekâ uygulamaları yalnızca büyük şirketler tarafından değil, bireysel geliştiriciler tarafından da geliştiriliyor. Bu nedenle düşük maliyet avantajı sayesinde bireysel geliştiricilerin de DeepSeek’e yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Bu durum, önümüzdeki dönemlerde DeepSeek tabanlı uygulamaların ve servislerin sayısının hızla artabileceği anlamına geliyor. Bununla beraber bazı yapay zekâ aboneliklerinin ucuzlaması bile mümkün olabilir. Örneğin kullandığınız bir yapay zekâ hizmeti altyapısında halihazırda DeepSeek modellerini kullanıyorsa veya yeni geçiş yaparsa, şirketin maliyeti düşeceği için abonelik ücretleri de daha uygun seviyelere çekilebilir. Bu da kullanıcılar için önemli bir fayda anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Bir yazılım geliştiricisi olarak DeepSeek’in V4 Pro modelinin fiyatını yüzde 75 oranında düşürmesini gerçekten çok değerli buluyorum. Bu hamle yapay zekâ destekli uygulamalar geliştirirken karşılaştığım en büyük engellerden biri olan yüksek maliyeti önemli ölçüde azaltıyor. Artık hem geliştirme sürecinde daha uygun fiyatlarla denemeler yapabiliyor, hem de DeepSeek altyapısıyla hayata geçirdiğim projelerde kullanıcı başına düşen yapay zekâ giderlerini çok daha az hale indirebiliyorum.