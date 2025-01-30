Milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen ve son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan DeepSeek APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir AI asistan uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son zamanlarda oldukça popüler olan DeepSeek APK, oldukça geniş bir yelpazede kullanılabilecek olan yapay zeka uygulamasıdır. 2023 yılında Liang Wenfeng tarafından kurulan ve açık kaynaklı AI modellerini içerisinde barındıran uygulama, diğer benzer uygulamaların aksine geniş bir geliştirici topluluğu tarafından geliştirilebilir ve incelenebilir durumdadır.

DeepSeek, zor ve yüksek hesaplama gücü gerektiren her türlü sorunuzu dahi hızlıca cevaplamaktadır. Kullanıcılar hem zamandan tasarruf eder, hem de zamandan tasarruf ederken doğruluktan şüphe duymaz. Ayrıca, DeepSeek APK ücretsiz olarak indirilebilir ve belirli özelliklerini para ödemeden kullanabilirsiniz.

Henüz daha Türkçe dil desteği açısından rakibi olan ChatGPT kadar gelişmiş bir deneyim sunmasa da, Türkçe olarak sorduğunuz her soruya cevap alabilir ve komutlarınıza başarılı bir şekilde yanıt alabilirsiniz.

DeepSeek APK İndir

AI uygulamalarındaki en fazla kullanılan özelliklerden birisi, tabii ki metin üretimi desteğidir. İçerik üreticileri, blog yazarları ve daha farklı konularda çalışan insanlar, metin konusunda DeepSeek uygulamasından yardım alabilirler. Gelişmiş öğrenme modelleri ve kapsamlı özellikleriyle birlikte anlamlı metinler üretebilirsiniz.

Çok dilli destek sunan DeepSeek APK, metin çeviri işlemlerinizde yüksek kalitede sonuçları sizlere sunacaktır. 600.000'den fazla parametreye sahip olan DeepSeek-V3 modeliyle, kusursuz bir etkileşim deneyimi yaşayın.

Metin yazımı, çok dilli destek ve etkileşim deneyimlerinin yanı sıra yazılımcılar, kod yazma ve hata düzeltme gibi işlemleri de DeepSeek APK sayesinde yapabilmektedir. Yazılım geliştiricilerine yönelik olan DeepSeek Coder aracı, yazılım geliştirme süreçlerine hız ve verimlilik sağlamaktadır.

Ücretsiz kullanım, kapsamlı özellikler ve tüm konularda sunduğu faydalarla ön plana çıkan DeepSeek APK'yı indirin ve siz de Android cihazlarınızda işlerinizi kolaylaştıracak bir yapay zeka modeline sahip olun!

DeepSeek - AI Asistan Uygulaması Özellikleri