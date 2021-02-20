Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz senenin ortalarından bu yana, Diablo 2 oyununun birçok kez günümüze uyarlanarak karşımıza çıkacağını duymuştuk. Ne var ki Blizzard Entertainment hiçbir söylentiye kulak asmamıştı. Yani ne bir teyit ne de yalanlama duymuştuk. Bu hafta gerçekleştirilen Blizzconline 2021 şovunda ise beklediğimiz haber en sonunda geldi. Resmi olarak Diablo 2: Resurrected duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Blizzard Entertainment bünyesindeki Vicarious Visions tarafından geliştirilmekte olan yenilenmiş Diablo 2 sürümü, PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch ve Xbox Series için bu yıl içerisinde 39.99 dolar gibi bir fiyattan satışa sunulacak. Yakın bir zamanda PC üzerinden alfa testi gerçekleştirileceği söyleniyor. Eğer katılımda bulunmayı istiyorsanız, buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ne var ki kaydınızı yaptırmış olmanızın, seçileceğinizi garanti etmediğini söylemekte fayda var. Ancak bedava olduğu için denemekten zarar gelmez, öyle değil mi?

Diablo 2: Resurrected Ne Gibi Yenilikler ile Gelecek?

Duyuru sonrasında verilen detaylara bakılırsa, iki boyutlu grafiklerden üç boyutlu grafiklere geçişin söz konusu olacağı Diablo 2: Resurrected, orijinal oyunun derin oynanış detaylarını ve mekaniklerini ve önemli tasarım ögelerini koruyacak iken, Dolby 7.1 Surround ses desteği ve bu bağlamda da yenilenmiş müzikler, 4K çözünürlüğe kadar desteğin yanı sıra dinamik ışıklandırma, elden geçirilmiş animasyonlar ve büyü efektleri ve yeniden tasarlanan ara sahneler ve kullanıcı arayüzü ile karşımıza gelecek. Ayrıca istediğiniz platformdan devam edebilmek için çapraz aşama kaydetme (cross-progression) ve paylaşımlı zula desteğinin olacağı da söyleniyor. Eğer modern sisteminizde nostalji yaşamak isteyen bir oyuncuysanız, sunulacak olan seçenek ile modern görsellikten orijinal görselliğe dönüş yapabilmeniz de mümkün olacak.

Blizzard Entertainment tarafından verilen detaylarda Diablo 2: Resurrected, ana oyundan beş ve Lord of Destruction genişletme paketinden de iki olmak üzere, geniş özelleştirme seçenekleri ile sunulacağı toplamda yedi farklı karakter bulunacak. Farklı beceriler ve yetenek dizilimleri seçebilmek, üretim yapabilmek, eşya ve giysi setleri tamamlamak, Rune Word kombinasyonları yapmak dahil pek çok farklı oynanış mekaniği sizleri bekliyor olacak.

Diablo 2: Resurrected oyununun Blizzconline 2021 sırasındaki duyurusuna özel olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz.