Battle.net
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,768
- DOSYA BOYUTU 0.01 MB
- Üretici Blizzard
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Battle.net ücretsiz bir oyun yükleme, güncelleme ve başlatma aracıdır.
Battle.net ünlü oyun geliştiricisi Blizzard'ın oyunlarını açmak, güncellemek ve yüklemek için kullanabileceğiniz bir program olarak tanımlanabilir. Ücretsiz olarak Windows, Android ve Mac platformlarında yayınlanan Battle.net hem yeni oyunlara hem mevcut oyunlara ulaşma fırsatı verirken oyunculara aynı zamanda da oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip etme fırsatı sunuyor. Rengarenk haberleri oyunculara sunan başarılı uygulama, kalıcı bir internet bağlantısı sayesinde kullanılabiliyor.Güncel oyun haberlerine de ev sahipliği yapan uygulama sayesinde Watcraft ve Diablo 3 gibi Blizzard yapımı oyunlara anında erişebiliyorsunuz. Günümüzde milyonlara ulaşan bir uygulama olarak adından söz ettiren başarılı uygulama kitlesini büyütmeye devam ediyor.
Battle.net Özellikleri
- Sürekli güncel,
- Oyun yükleme,
- Oyun güncelleme,
- Oyun başlatma,
- İngilizce dil seçeneği,
- Güncel haberler,
Battle.net programı sahip olduğunuz bütün Blizzard oyunlarını bir araya topluyor ve tek bir arayüz üzerinden hepsini kontrol etmenize yardımcı oluyor. Battle.net ile önceden oynadığınız ve Battle.net hesabınızda kayıtlı olan World of Warcraft, Diablo 3 ve Starcraft 2 oyunlarını bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu oyunlar için herhangi bir güncelleme yayınlandığında Battle.net ile güncelleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Battle.net ile sahip olduğunuz oyunlara erişmenin yanısıra yeni Blizzard haberlerine göz atabiliyor, Starcraft 2 demosunu indirebiliyor, ücretsiz olarak Heartstone indirebiliyor ve oynayabiliyor, diğer ücretsiz Blizzard oyunlarına erişebiliyorsunuz. Program ile özel Blizzard fırsatlarından haberdar olmanız ve yararlanmanız da mümkün.
Battle.net arayüzünden sahip olduğunuz oyunlarla ilgili olarak yerel depolama ayarları, güncelleme ayarları ve ağ trafik kullanım ayarlarını yapmanız da mümkün.
Battle.net İndir
Blizzard oyunlarını seven oyunseverlere sunulan Battle.net uygulaması Windows, Mac ve Android platformunda ücretsiz olarak yayınlandı. Sürekli güncel gelişmelere ev sahipliği yapan uygulama, internet vasıtası ile oyunlar yükleme, oyunlar açma ve oyunlar ile alakalı gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Dileyen oyuncular hemen uygulamayı indirip oyunların tadını çıkarmaya başlayabilirler.
Battle.net
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 74
- Üretici Blizzard
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Blizzard oyunlarını takip edenlerle sohbet edin.
Blizzard Battle.net, Overwatch, World of Warcraft gibi Blizzard imzalı oyunları oynayan oyuncuları bir araya getiren sosyal platform. Mobil cihazınız üzerinden arkadaşlarınızla sohbet etmek, oynadıkları oyunları görmek için kullanabileceğiniz yardımcı uygulama konumunda.
Blizzard oyunlarını tek bir noktadan yönetme (oyunları açma, güncelleme, yükleme) imkanı veren Blizzard Battle.net’in mobil uygulaması bulunmuyordu. Seneler sonra yapımcı firma, mobil uygulamasını yayınladı. Aynı adla Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan uygulama, nerede olursanız olun arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanızı sağlıyor.
Türkçe dil desteğiyle gelmeyen, sürekli WiFi bağlantısı gerektiren Blizzard Battle.net uygulaması üzerinden hali hazırda arkadaş listenizdeki kişilerle iletişime geçebilmenin haricinde yeni kişiler ekleyerek (BattleTag veya Blizzard hesap maillerini girerek veya QR kod okutarak) arkadaş listenizi genişletebiliyorsunuz. Sosyal ağlarda olduğu gibi önerilenler listesi de yer alıyor.
Battle.net
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 209
- DOSYA BOYUTU 0.01 MB
- Üretici Blizzard
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Battle.net bir oyun açma, yönetme, indirme ve güncelleme programıdır
Battle.net eğer Starcraft 2, World of Warcraft, Diablo 3 ve diğer Blizzard oyunlarını Mac bilgisayarlarınızda oynuyorsanız bu oyunları açmanız için gerekli olan bir program.
Battle.net bir oyun açma aracı olmasının yanısıra sahip olduğunuz bütün Blizzard oyunlarını bir araya topluyor ve bu oyunları yönetmenizi mümkün kılıyor. Battle.net ile oyunlarınızı güncelleyebiliyorsunuz. Programın ayarlarından sahip olduğunuz oyunların depolama ayarlarını yapabiliyor, güncellemelerin ve ağ trafiği kullanımının nasıl olacağını belirleyebiliyorsunuz.
Battle.net, Blizzard haberlerine ve fırsatlarına ulaşabileceğiniz bir arayüz şeklinde tasarlanmış. Program ile Hearthstone indirebilrve diğer ücretsiz Blizzard oyunlarını ve demolarını indirebilirsiniz. Ayrıca sahip olduğunuz oyunları sildiyseniz veya başka bir bilgisayara yüklemek istiyorsanız Battle.net üzerinden oyunları indirebilmeniz mümkün.