Battle.net ücretsiz bir oyun yükleme, güncelleme ve başlatma aracıdır.

Can Erdil Şentürk - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Battle.net ünlü oyun geliştiricisi Blizzard'ın oyunlarını açmak, güncellemek ve yüklemek için kullanabileceğiniz bir program olarak tanımlanabilir. Ücretsiz olarak Windows, Android ve Mac platformlarında yayınlanan Battle.net hem yeni oyunlara hem mevcut oyunlara ulaşma fırsatı verirken oyunculara aynı zamanda da oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip etme fırsatı sunuyor. Rengarenk haberleri oyunculara sunan başarılı uygulama, kalıcı bir internet bağlantısı sayesinde kullanılabiliyor.Güncel oyun haberlerine de ev sahipliği yapan uygulama sayesinde Watcraft ve Diablo 3 gibi Blizzard yapımı oyunlara anında erişebiliyorsunuz. Günümüzde milyonlara ulaşan bir uygulama olarak adından söz ettiren başarılı uygulama kitlesini büyütmeye devam ediyor.

Battle.net Özellikleri

Sürekli güncel,

Oyun yükleme,

Oyun güncelleme,

Oyun başlatma,

İngilizce dil seçeneği,

Güncel haberler,

Battle.net programı sahip olduğunuz bütün Blizzard oyunlarını bir araya topluyor ve tek bir arayüz üzerinden hepsini kontrol etmenize yardımcı oluyor. Battle.net ile önceden oynadığınız ve Battle.net hesabınızda kayıtlı olan World of Warcraft, Diablo 3 ve Starcraft 2 oyunlarını bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu oyunlar için herhangi bir güncelleme yayınlandığında Battle.net ile güncelleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.

Battle.net ile sahip olduğunuz oyunlara erişmenin yanısıra yeni Blizzard haberlerine göz atabiliyor, Starcraft 2 demosunu indirebiliyor, ücretsiz olarak Heartstone indirebiliyor ve oynayabiliyor, diğer ücretsiz Blizzard oyunlarına erişebiliyorsunuz. Program ile özel Blizzard fırsatlarından haberdar olmanız ve yararlanmanız da mümkün.

Battle.net arayüzünden sahip olduğunuz oyunlarla ilgili olarak yerel depolama ayarları, güncelleme ayarları ve ağ trafik kullanım ayarlarını yapmanız da mümkün.

Battle.net İndir

Blizzard oyunlarını seven oyunseverlere sunulan Battle.net uygulaması Windows, Mac ve Android platformunda ücretsiz olarak yayınlandı. Sürekli güncel gelişmelere ev sahipliği yapan uygulama, internet vasıtası ile oyunlar yükleme, oyunlar açma ve oyunlar ile alakalı gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Dileyen oyuncular hemen uygulamayı indirip oyunların tadını çıkarmaya başlayabilirler.