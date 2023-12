Disney Plus Yayın Takvimi - 2024 Dizi ve Filmleri

Disney Plus, Walt Disney Company’in Media and Entertainment Distribution bölümü tarafından işletiliyor. Ücretli abonelik sistemiyle çalışan video akış hizmeti, 2019 yılında hizmet vermeye başladı.

2019 yılından bu yana sunduğu içeriklerle Disney Plus dikkat çekiyor. Biz de bu yazımızda Disney Plus 2024 dizi ve filmleri hakkında liste hazırladık.

Disney Plus 2024 Dizleri

Disney Plus 2024 dizileri listesi şu şekildedir:

3 Ocak

3 Ocak 2024 tarihinden itibaren Disney Plus’ta yayınlanacak diziler:

1. FBI Promotion 2009 - Dedektiflik Serisi

Disney Plus’un 2024’te yayınlanacak FBI Promotion 2009 - Dedektiflik Serisi isimli dizisi; dram, gizem ve bilim kurgu türündedir. Dizide FBI’da görevli bir ajanın hayatı anlatılıyor. Dünyadaki tüm insanların aynı anda bayılıp daha sonra uyandıklarında yaşadıklarına değiniliyor.

Dizinin senaristleri; David S.Goyer ve Brannon Braga’dır. FBI Promosyonu 2009 - Dedektiflik Serisi’nin başrol oyuncuları; Joseph Fiennes, Courtney B.Vance ve Jack Davenport’tur.

2. Betrayal: The Perfect Husband - Belgesel Dizi

Disney 2024 dizileri arasında yer alan İhanet: Kusursuz Koca isimli dizide bir kadının lise öğretmeni olan kocası tarafından aldatılması ele alınıyor.

Kadın, kocası Spencer Herron’un ergenlik çağındaki öğrencilerine nasıl uygunsuz şekilde davranışlarda bulunduğunu görür. Sequoia Shayvonne, Cedric Gegel ve Jaime Snyder dizinin başrol oyuncularıdır.

3. Ishura - Anime

Disney Plus, Ishura - Anime dizisi hakkında şu an için hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu hakkında bilgi vermedi. İlerleyen dönemde dizinin hakkında ortaya çıkan tüm bilgileri buradan sizlere aktaracağız.

8 Ocak

Disney Plus’ta 8 Ocak’tan itibaren yayınlanacak diziler şu şekildedir:

1. Synduality Noir

Synduality Noir; macera, aksiyon ve animasyon türünde bir dizidir. Dizinin başrol oyuncuları; Aoi Koga, Mao Ichimichi ve Nagisa Aoyama’dır.

Dizi, geleceği yani 2242 yılını ele alıyor. Kanata isimli karakter üzerinden dizi ilerliyor. Kanata, Drifter olmak ister. Bir gün hiçbir anısı olmayan ve beceriksiz büyücü Noir’le yolları kesişir. Bu tanışma sonrasında Kanata Drifter olmanın anlamını tam olarak öğrenir.

10 Ocak

10 Ocak 2024’te yayınlanacak Disney Plus dizilerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Marvel Studios Echo - Aksiyon Dizisi

Marvel Studios’un yeni dizisi Echo’yu şiddet ve dövüş sahneleriyle nefeslerinizi tutarak izleyeceksiniz. Echo dizisi, Marvel Studios’un TV-MA derecesini alan ilk dizisidir.

Dizinin başrol oyuncuları; Alaqua Cox, Charlie Cox ve Vincent D’ONofrio’dur. Dizinin konusu, Hawkeye’de geçiyor. Wilson Fisk’in suç imparatorluğu tarafından takibe aldığı Maya Lopez’i merkezine alıyor.

2. FX American Horror Stories - Korku Dizisi

Disney Plus 2024 dizileri içerisinde yer alan FX American Horror Stories dizisinde Sierra McCormick, Merrin Dungey ve Paris Jackson yer aldı. Dizide korku mitleri, hikayeleri ve efsaneleri derinlemesine işleniyor. Dizi bağımsız bölümlerden oluşan bir antoloji serisidir.

3. Haunted by Demons: The Christina Boyer Case

Disney Plus’un 2024 yılındaki yayın takviminde Haunted by Demons: The Christina Boyer Case isimli belgeselde yer alıyor. Şu an için belgeselle ilgili detaylar bulunmuyor. Detaylar belli olunca buradan paylaşacağız.

17 Ocak

Disney Plus’ta 17 Ocak 2024 tarihinde yayınlanacak diziler şöyledir:

1. The Fox: Prince of Thieves - Suç Dizisi

Sierra McCormick, Paris Jackson ve Merrin Dungey’in başrolde yer aldığı The Fox: Prince of Thieves isimli suç dizisi, antoloji türündedir. Dizide korku, korku mitleri ve efsaneler öne çıkıyor.

2. Le Voleur de Bijoux - Kore Dizisi

2024 Disney Plus dizileri arasında yer alan Le Voleur de Bijoux isimli Kore dizisinde aksiyon, dram ve gizem ögeleri öne çıkıyor. Dizinin başrol oyuncuları; Lee Dong-Wook, Kim Hye-Jun ve Park Ji-Bin’dir.

Dizide anne ve babasını kaybettikten sonra amcasının yanında büyüyen bir yeğenin yaşamı anlatılıyor. Yeğen amcasının ani ölümünden sonra önemli bir gerçekle yüzleşir.

19 Ocak

19 Ocak itibariyle Disney Plus’ta yer alacak dizileri şöyle sıralayabiliriz:

1. Cristobal Balenciaga - Biyografi Serisi

Cristobal Balenciaga; dram, tarih ve biyografi türünde bir dizidir. Dizide Gemma Whelan, Belen Cuesta ve Alberto San Juan başrolde yer aldı. Dizi, tasarımcı Cristobal Balenciaga’nın hayatını anlatıyor. Cristobel’in nasıl bir moda ikonu haline geldiği ele alınmıştır.

24 Ocak

24 Ocak’ta yayına girecek dizler şöyledir:

1. American Dad - Animasyon Dizisi

American Dad dizisi, Langley Falls isimli Virginia merkezli CIA ajanıyla silah uzmanı ve gururlu aile babası Stan Smith’in hayatını anlatıyor. Dizinin başrol oyuncuları; Seth MacFarlane, Scott Grimes, Dee Bradley BAKER, Wendy Schaal ve Rachael MacFarlane’dir.

2. A Jamais Dans Nos Coeurs - Belgesel Serisi

Belgesel türündeki A Jamais Dans Nos Coeurs hakkında detaylar belli değil. Detaylar belli olduktan sonra buradan sizleri bilgilendireceğiz.

3. 1001 Vraies Pattes - Belgesel Serisi

1001 Vraies Pattes isimli belgeselin detayları şu an için belli değil. Detaylar belli olduğunda hızlıca sizlere buradan bilgi vereceğiz.

31 Ocak

31 Ocak’ta çıkacak dizileri şöyle sıralayabiliriz:

1. 9-1-1 - Polisiye

Disney Plus 2024 dizileri arasında yer alan 9-1-1; sağlık görevlileri, itfaiyeciler ve polisler gibi acil durumlarda ilk müdahaleleri yapan kişilerin hayatlarını anlatıyor.

Dizide başkaları için kendi hayatlarını tehlikeye atan insanların yaşamlarına tanıklık ediliyor. Dizinin başrol oyuncuları; Peter Krause, Angela Bassett ve Jennifer Love Hewitt’dir.

2. La Chorale - Belgesel Serisi

Belgesel türündeki La Chorale hakkında henüz detaylar belli değil. Detaylar belli olduğunda sizi buradan bilgilendireceğiz.

3. We are Ready for School - Animasyon Serisi

Disney Plus’un We are Ready for Scholl simli animasyon serisinde okul öncesindeki çocukların öğrenme aşkına değiniliyor.

Disney Plus 2024 Filmleri

Disney Plus 2024 filmleri şöyle sıralanabilir:

12 Ocak

12 Ocak’ta yayınlanacak Disney Plus filmlerini şöyle belirtebiliriz:

1. Dolapo is Fine - Dramatik Kısa Film

Kısa film tarzındaki Dolapo is Fine isimli film, Birleşik Krallık’taki yatılı okulunu bırakarak iş dünyasına atılan siyahi bir genç kadının hikayesini anlatıyor. Filmin başrol oyuncuları; Doyin Ajiboye, Joan Iyiola ve Luke Gasper’dir.

2. Le Voleur de Bijoux - Belgesel Film

Le Voleur de Bijoux, belgesel türde hazırlanan bir filmdir. Bu belgesel filmiyle ilgili detaylar şu an belli değil. Detaylar belli olduğunda sizi de bilgilendireceğiz.