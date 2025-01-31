Doğu dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Doğu Demirkol'un popüler dizisinin 3. sezonunu izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde komedi türündeki başarılı diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Doğu Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Doğu dizisinin 3. sezonu bölümleri 31 Ocak 2025 itibarıyla yayınlanmaya başladı. Yeni sezonun ilk iki bölümü aynı gün izleyiciler ile buluştu. Üçüncü bölüm 7 Şubat, dördüncü bölüm ise 14 Şubat tarihinde yayınlanacak. Dizinin yeni sezon bölüm tarihleri şu şekilde:

Doğu 3. sezon 3. bölüm tarihi: 7 Şubat 2025

7 Şubat 2025 Doğu 3. sezon 4. bölüm tarihi: 14 Şubat 2025

14 Şubat 2025 Doğu 3. sezon 5. bölüm tarihi: 21 Şubat 2025

21 Şubat 2025 Doğu 3. sezon 6. bölüm tarihi: 28 Şubat 2025

28 Şubat 2025 Doğu 3. sezon 7. bölüm tarihi: 7 Mart 2025

7 Mart 2025 Doğu 3. sezon 8. bölüm tarihi: 14 Mart 2025

Doğu Dizisi 1. ve 2. Bölüm Fragmanı

Doğu Dizisi Konusu

Doğu dizisi, Doğu Demirkol'un hikâyesini konu alıyor. Dizide komedyen olma hayalini gerçekleştirmek için çabalayan Doğu'nun maceralarına tanık oluyoruz.

Doğu Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?

Doğu dizisini Gain üzerinden izleyebilirsiniz. Gain aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

Doğu Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Doğu Demirkol (Doğu)

(Doğu) Evliya Aykan (Özgür)

(Özgür) Banu Fotocan (Zerrin)

(Zerrin) Kubilay Tunçer (Orhan)

(Orhan) Ege Kökenli (Zeynep)

(Zeynep) Burcu Kotil (Kübra)

(Kübra) Yağmur Gülveren (Büşra)

Doğu dizisinin oyuncuları arasında Doğu Demirkol, Evliya Aykan, Banu Fotocan, Kubilay Tunçer ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Doğu Demirkol "Doğu" karakterini, Evliya Aykan ise "Özgür" karakterini canlandırıyor.

Doğu dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en güzel bölüm hangisiydi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.