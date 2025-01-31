Doğu Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Doğu dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Doğu yeni bölüm tarihleri!
Doğu dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Doğu Demirkol'un popüler dizisinin 3. sezonunu izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde komedi türündeki başarılı diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Doğu Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Doğu dizisinin 3. sezonu bölümleri 31 Ocak 2025 itibarıyla yayınlanmaya başladı. Yeni sezonun ilk iki bölümü aynı gün izleyiciler ile buluştu. Üçüncü bölüm 7 Şubat, dördüncü bölüm ise 14 Şubat tarihinde yayınlanacak. Dizinin yeni sezon bölüm tarihleri şu şekilde:
- Doğu 3. sezon 3. bölüm tarihi: 7 Şubat 2025
- Doğu 3. sezon 4. bölüm tarihi: 14 Şubat 2025
- Doğu 3. sezon 5. bölüm tarihi: 21 Şubat 2025
- Doğu 3. sezon 6. bölüm tarihi: 28 Şubat 2025
- Doğu 3. sezon 7. bölüm tarihi: 7 Mart 2025
- Doğu 3. sezon 8. bölüm tarihi: 14 Mart 2025
Gassal Dizisi 2. Sezon Ne Zaman?
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Doğu Dizisi 1. ve 2. Bölüm Fragmanı
Doğu Dizisi Konusu
Doğu dizisi, Doğu Demirkol'un hikâyesini konu alıyor. Dizide komedyen olma hayalini gerçekleştirmek için çabalayan Doğu'nun maceralarına tanık oluyoruz.
Doğu Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?
Doğu dizisini Gain üzerinden izleyebilirsiniz. Gain aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.
Doğu Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri
- Doğu Demirkol (Doğu)
- Evliya Aykan (Özgür)
- Banu Fotocan (Zerrin)
- Kubilay Tunçer (Orhan)
- Ege Kökenli (Zeynep)
- Burcu Kotil (Kübra)
- Yağmur Gülveren (Büşra)
Doğu dizisinin oyuncuları arasında Doğu Demirkol, Evliya Aykan, Banu Fotocan, Kubilay Tunçer ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Doğu Demirkol "Doğu" karakterini, Evliya Aykan ise "Özgür" karakterini canlandırıyor.
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