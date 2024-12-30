Gassal Dizisi 2. Sezon Ne Zaman?

Gassal dizisinin ilk sezonu yılın bitmesine sayılı günler kala izleyiciler ile buluştu. İlk sezonu bitiren izleyiciler Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını araya başladı.

2024 yılının bitmesine sayılı günler kala yayınlanan Gassal, ilk bölümüyle birlikte çok beğenilerek büyük çıkış yapan Tabii dizileri arasında yerini aldı. Peki, Gassal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Gassal 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

İlk sezonun yayınlanmasının hemen ardından yeni sezon çekimlerine başlandı. İkinci sezonunun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor. Yeni sezon ilk sezon gibi 10 bölümden oluşabilir.

Yeni Tabii dizisi Gassal'ın yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Gasal Fragmanı

Gassal dizisinin 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. 1. sezon fragmanına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Gassal Oyuncuları ve Karakterleri

Ahmet Kural (Baki)

(Baki) Erdal Cindoruk (Aziz)

(Aziz) Sibel Aytan (Elif)

(Elif) Muharrem Türkseven (Ahmet)

(Ahmet) Ezgi Özyürekoğlu (Neslihan)

(Neslihan) Serkan Ercan (Nazım)

(Nazım) Ferhan Vural (Nadir)

(Nadir) Teoman Aki (Erdem)

Gassal oyuncuları arasında Ahmet Kural, Erdal Cindoruk, Sibel Aytan, Muherrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Ahmet Kural "Baki" karakterini, Erdal Cindoruk ise "Aziz" karakterini canlandırıyor.

Gassal Konusu

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak" sorusunun yanıtını arayan Baki isimli gassalın hikâyesini konu alıyor. İzleyicileri düşünmeye ve hayatın kıymetini anlamaya davet eden dizi, mizahi ögeler de içeriyor.

Gassal Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?

Gasal dizisini Tabii isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Tabii Premium aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

Gassal dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ahmet Kural'ın yeni dizisi başarılı mı? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.