En İyi Gassal Benzeri Diziler

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal, kuşkusuz son günlerin en çok dikkat çeken dizisi oldu. Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı yapım o kadar dikkat çekti ki Tamindir'deki "Tabii televizyona nasıl yüklenir?" gibi konuyla ilgili rehber içerikler yoğun bir ilgi gördü ve "Tabii açılmıyor, çözümü nedir?" herkesin ortak sorusu oldu.

Yine de tüm zorluklara rağmen Tabii'yi açmayı başaranlar diziyi oldukça beğendi. Hatta yoğun ilgi ve yorumların ardından Gassal 2. sezondan ilk fragman da yayınlandı. Ancak o zamana kadar boşlukta olanlar ne yapacak. Gelin yeni sezonu beklerken göz atabileceğiniz Gassal benzeri diziler neler onlara bakalım!

Gassal Benzeri Diziler

Şahsiyet

Prens

Bir Başkadır

Gibi

Ayak İşleri

Gassal, mesleği gassallık olan Baki'nin ölümle karşı karşıya kalmasının ardından kendi cenazesini yıkayacak birisini ararken aynı zamanda yalnızlığını sorgulaması üzerine kurulu bir senaryoyu işliyor. Bu nedenle ne televizyonda ne de dijital içerik platformlarında "Gassal benzeri diziler" bulmak oldukça zor. Ancak konuya dijitalin getirdiği özgünlük ve özgürlük açısından bakacak olursak, deneyebileceğiniz birkaç alternatif bulmak mümkün.

Prens

Gassal ile benzerlik konusunda aralarında yüzyıllar olsa da Prens son yılların en dikkat çekici internet dizilerinden biri. BluTV'de yayınlanan dizi, isimsiz prensin (Vahşi Kelebek) ve ailesinin yaşadığı trajikomik olayları konu alıyor.

Gibi

Acun Ilıcalı'nın dijital içerik platformu Exxen'de yer alan Gibi, Türk dizi tarihinin en orijinal işlerinden biri. Yılmaz, Ersoy ve İlkkan isimli üç arkadaşı konu alan dizide er bölüm farklı bir olay işleniyor ve sezonların son bölümündeki "absürt-fantastik" kurgu Gibi'yi diğer yapımlardan ayrıştırıyor.

Şahsiyet

Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı Şahsiyet, çarpıcı konusu ile Türkiye'de yapılmış en iyi dizilerden biri. Yapım, yakın zamanda öleceğini öğrenen emekli adli katip memuru Agah Beyoğlu'nun adaleti sağlamak için giriştiği intikam hiyesini işliyor ve izleyenleri derinden etkileyecek bir senaryo sunuyor.

Bir Başkadır

Netflix'in dönemine damga vuran dizisi Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu alıyor. Listedeki diğer yapımların aksine ayakları biraz daha yere basan bir senaryo sunan dizi, özellikle televizyon işlerine kıyasla oldukça farklı bir içerik sunuyor.

Ayak İşleri

Topkı Prens ve Gibi'de olduğu gibi bir kahkaha şöleni sunan Ayak İşleri, mafyanın ayak işlerini yapan Vedat ile Evren'in hikayesini anlatıyor. Her bölüm farklı bir hikaye sunan dizi, bu sayede konu itibariyle olmasa da kalite olarak Gassal benzeri diziler kategorisine girmeyi başarıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ciddi konusu gereği Gassal benzeri diziler bulması biraz zor. Ancak orijinalliğe baktığımızda bizi TV'deki birbirinin kopyası işlerden kurtarabilecek oldukça güzel internet dizileri var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bize ve okurlarımıza önerebileceğiniz diziler var mı?

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