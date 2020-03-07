DOOM Eternal Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Yapılan açıklama ile Doom Eternal sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Efsanevi serinin yeni oyunu DOOM Eternal, 20 Mart 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için satışa biz oyuncular ile buluşmaya hazırlanıyordu. Oyunu PC platformunda oynayacak olan oyuncular için Bethesda Softworks resmi sistem gereksinimlerini Steam sayfası aracılığıyla duyurdu.

DOOM Eternal oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için bilgisayarınızda en az Intel Core i5 3.3 GHz veya AMD Ryzen 3 3.1 GHz işlemci, 8 GB bellek ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartı olması gerekiyor.

En düşük ve önerilen sistem gereksinimlerinin tam detayına aşağıdan bakabilirsiniz.

DOOM Eternal En Düşük Sistem Gereksinimleri (1080p / 60 FPS / Düşük Kalite Ayarları)

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5 @ 3.3 GHz veya daha iyisi veya AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), GTX 1060 (6 GB), GTX 1650 (4 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4 GB) / RX 470 (4 GB)

Depolama Alanı: 50 GB

DOOM Eternal Önerilen Gereksinimleri (1440p / 60 FPS / Yüksek Kalite Ayarları)