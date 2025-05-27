Araba Değil Uçak: Performansıyla Şaşırtan Yeni Alpine A390 Tanıtıldı!

Renault Grubu’nun performans odaklı alt markası Alpine, tamamen elektrikli araç vizyonu kapsamında yeni sportif modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Renault 5 tabanlı A290'ın ardından şirket, şimdi de üretime hazır haliyle A390 modelini gün yüzüne çıkardı.

Günlük kullanımı yüksek performansla buluşturmayı amaçlayan yeni nesil elektrikli fastback modeli, teknik özellikleri ve modern tasarımıyla şimdiden otomobil tutkunlarının dikkat çekmeyi başardı.

Alpine A390 Performans Özellikleri

A390, markanın ikonik A110 modelinden ilham alan sürüş karakterini, daha geniş kitlelere hitap edebilecek pratiklik ve teknolojik donanımlarla birleştiriyor. “Takım Elbiseli Yarış Otomobili” sloganıyla lanse edilen araç, Alpine mühendisleri tarafından 5 kişilik bir spor otomobil konseptiyle detaylı şekilde geliştirildi.

Alpine Türkiye'nin paylaştığı bilgilere göre, bu model aynı zamanda markanın elektrikli ürün gamındaki ikinci araç olarak Alpine Dream Garage serisindeki yerini almış durumda. AmpR Medium platformu üzerine inşa edilen A390, yüksek performansı batarya seviyesi ne olursa olsun koruyacak şekilde tasarlanmış.

Üç elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sağlayan sistem, araca her koşulda üstün yol tutuş kabiliyeti kazandırıyor. Yeni otomobilin GT versiyon 400 beygir gücü ve 650 Nm tork üretirken, 0’dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 200 km/s olarak açıklandı.

GTS versiyonunun ise bu değerleri daha da ileri taşıyarak 470 beygir ve 808 Nm tork ile yalnızca 3,9 saniyede 100 km/s’ye ulaştığı bildiriliyor. Aracın son hızının ise 220 km/s olduğunu belirtelim.

Gelişmiş ADAS (sürüş destek sistemleri) ile donatılan yeni A390; dikkat dağınıklığı izleme, otomatik acil fren sistemi, şeritten çıkma uyarısı ve park sırasında yolcu güvenliğini artıran çıkış uyarısı gibi birçok özelliğe ev sahipliği yapıyor.

A390, Fransız batarya uzmanı Verkor tarafından özel olarak Alpine için geliştirilen yeni nesil bir batarya paketini de bünyesinde barındırıyor. 400V mimaride çalışan bu paket, 89 kWsa kapasiteli bataryası sayesinde 20 inç jantla 555 km, 21 inç jantla ise 520 km menzil sunabiliyor.

Şarj hızında da iddialı olan otomobil, 190 kW DC hızlı şarj kapasitesi sayesinde 20 dakikadan kısa sürede uzun menzil kazanımı sağlanabiliyor. yüzde 15’ten yüzde 80’e yalnızca 25 dakikada ulaşabilen otomobil, 2 saatlik otoyol menzilini kısa sürede geri kazandırabiliyor.

Aracın tüm versiyonlarda ısı pompası standart olarak sunuluyor. Bilmeyenler için bu donanımın, iç ortam sıcaklığını düzenleyerek menzil verimliliğini korumaya yardımcı olduğunu belirtelim.

Peki siz bu yeni Alpine A390 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...