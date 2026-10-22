EA, BioWare'i Kapattı ve Yeni Mass Effect Oyununu İptal Etti

Electronic Arts (EA), Mass Effect ve Dragon Age serilerinin yapımcısı BioWare'i kapatıyor. Şirket 21 Ekim 2026'da çalışanlarına gönderdiği mektupta stüdyonun erken aşamada geliştirdiği yeni Mass Effect oyununu da sonlandırdığını duyurdu. BioWare de kendi hesabından 30 yılı aşkın macerasına veda etti.

BioWare Neden Kapanıyor?

Mektubu EA'nın stüdyolardan sorumlu yöneticisi Cam Weber ile operasyon direktörü David Tinson imzaladı. Mektupta, BioWare'de küçük bir ekibin yeni Mass Effect oyununun erken geliştirmesini sürdürdüğü yazıyor. EA bu geliştirmeyle ilerlememe kararı aldı ve kararın stüdyonun ve Edmonton'daki çalışma alanının kapanması anlamına geldiğini yazdı. Şirket BioWare'i rol yapma türünü tanımlayan efsane bir stüdyo olarak anarak kararı hafife almadığını da ekledi.

Ray Muzyka, Greg Zeschuk ve Augustine Yip'in 1995'te Kanada'nın Edmonton kentinde kurduğu BioWare; Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic ve Jade Empire ile tanındı. EA stüdyoyu 2007'de satın aldı, aynı yıl ilk Mass Effect, 2009'da Dragon Age: Origins çıktı. BioWare'in 2017'de çıkardığı Mass Effect: Andromeda karışık tepkiler aldı, beklentiyi karşılamayan 2019 yapımı Anthem'in sunucuları da kapatıldı.

Stüdyonun son oyunu olan ve 31 Ekim 2024'te çıkan Dragon Age: The Veilguard da EA'nın beklentisinin altında kaldı. Mass Effect'in devam oyununu ilk kez 2020'de duyuran BioWare, 2023'te bu oyun için kısa bir fragman yayımlamıştı. Stüdyo 2025'teki işten çıkarmalardan sonra bu proje üzerinde küçük bir çekirdek ekiple çalışıyordu.

Kaç Kişi İşini Kaybediyor?

EA mektupta işten çıkarılan kişi sayısını vermiyor, doğrudan etkilenen çalışanlara şirket içinde başka pozisyonlara geçebilmeleri için destek sunacağını söylüyor. İç mektubu ilk gören Bloomberg'in rakamlarına göre EA genelinde yaklaşık 400 kişi işini kaybediyor. Bu sayı, şirketin son açıkladığı 14.500 kişilik çalışan sayısının yaklaşık yüzde 3'üne denk geliyor. Aynı habere göre bu 400 kişinin yaklaşık 50'si, BioWare'de kalan son çalışanlardan oluşuyor.

Mektup kararın gerekçesini oyun portföyünü önceliklendirmeye dayandırıyor ve EA'nın satışından söz etmiyor. Kapanış, şirketin Suudi Arabistan'a 55 milyar dolara satılmasının ardından gelen ilk büyük yeniden yapılanma oldu. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners'ın oluşturduğu grup, satışı 4 Ağustos 2026'da tamamlamıştı. Anlaşma şirkete yaklaşık 18 milyar dolar borç yükledi, EA da yatırımcılara yıllık yaklaşık 700 milyon dolarlık tasarruf hedefi verdi.

EA Hangi Projeleri Durdurdu, Hangilerini Sürdürüyor?

EA aynı mektupla The Sims tarafındaki Project Lotus adlı projenin geliştirmesini de durdurdu. Kotaku ve Game Developer projenin iptal edildiğini yazsa da mektuptaki ifade geliştirmenin durdurulması yönünde. Şirket The Sims tarafında önceliği Project Evergreen'e veriyor. skate. oyununu geliştiren Full Circle de yoluna daha küçük bir ekiple devam edecek.

Mektupta sürdüğü yazılan projeler arasında Battlefield, Apex Legends, Marvel's Iron Man, yeni Star Wars Jedi oyunu, EA SPORTS FC ve açık dünyalı Amerikan futbolu yapımı Project Gridiron var. Ön üretim aşamasındaki Fight Night da 15 yıl sonra geri dönüyor. Respawn ile DICE ortak bir proje üzerinde çalışacak; Bloomberg'e göre bu proje büyük olasılıkla yeni bir Star Wars Battlefront, EA ise projenin adını vermedi.

Mass Effect ve Dragon Age Oyunlarına Ne Olacak?

EA mektupta Mass Effect ve Dragon Age markalarının geleceğine değinmiyor, 2 serinin akıbeti açıklanmadı. Şirket BioWare oyunlarının mağazalardan kalkıp kalkmayacağı ya da sunucularında bir değişiklik olup olmayacağı konusunda da bir bilgi vermedi. 22 Ekim 2026 itibarıyla Mass Effect Legendary Edition ve Dragon Age: The Veilguard Steam Türkiye'de 59,99 dolardan satılıyor, bu da güncel kur ile birlikte 2 bin 976 TL'ye denk geliyor.

Dragon Age: Inquisition, Dragon Age: Origins ve Mass Effect: Andromeda da Steam Türkiye'de satışta. Mass Effect Legendary Edition, The Veilguard ve Andromeda'da Türkçe dil desteği bulunmuyor. Legendary Edition ve The Veilguard tek oyunculu oyunlar ve ikisi için de çevrim içi hizmetlerin kapanacağına dair bir duyuru yok. Broadsword Online Games'in 2023'ten beri işlettiği Star Wars: The Old Republic de kapanıştan doğrudan etkilenmiyor.

IGN'nin kaynaklarına göre Amazon'un Prime Video için hazırladığı Mass Effect dizisi de sürüyor ve dizinin ekibi yerinde. Amazon dizinin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Editörün Yorumu

Benim gözümde kapanışın en ağır kaybı oyunlar değil, 2020'den beri yeni Mass Effect'i taşıyan çekirdek ekip. EA 2 markayı satmadığı ya da devretmediği için Mass Effect ve Dragon Age başka bir stüdyoda yeniden canlanabilir, ama o stüdyo seriyi bilen bu ekibi bulamayacak. Mektubun 2 seriye tek cümle bile ayırmaması da yakın bir dönüş için umut vermiyor.