Mass Effect Serisi Geri Dönüyor: Dizi Hakkında Yeni Detaylar

Mass Effect serisi, 2017 yılında çıkan Mass Effect: Andromeda oyunundan bu yana sessizliğini koruyor. Aradan geçen sekiz yıllık sürede BioWare, Anthem ve Dragon Age: The Veilguard olmak üzere üst üste hayal kırıklığı yaratan iki oyuna imza atmıştı. Şimdi de efsanevi Mass Effect serisi geri dönüyor. Halihazırda hem bir dizi uyarlaması ve hem de yeni bir oyun üzerinde çalışılıyor. N7 Day kapsamında da dizi uyarlaması hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Mass Effect Dizi Uyarlaması Amazon MGM Studios Şirketine Emanet

2024 yılının Kasım ayı içerisinde Amazon MGM Studios tarafından Prime Video üzerinden yayınlanacak olan dizi uyarlaması duyurulmuştu. Baş yapımcı ve senarist koltuğunda Daniel Casey (Hızlı ve Öfkeli 9) oturuyor iken, kadroda ayrıca Ari Arad (Uncharted), Daredevil ve The Punisher dizilerinden tanıdığımız Cedar Tree Productions şirketinden Karim Zreik ve BioWare stüdyosundan Michael Gamble da yer alıyor.

Bu yılın Temmz ayında ise, yine Prime Video üzerinden yayınlanan Fallout dizisinin yapımcı ekibinin de Mass Effect dizi uyaylamasına yardımcı olacağını öğrenmiştik. Fallout dizisinin elde ettiği başarı göz önünde bulundurulacak olursa, Mass Effect dizisi için de bir hayli heyecanlanmamız yersiz olmaz.

Dün gerçekleştirilen N7 Day kutlamalarının bir parçası olarak, yayınlanan yeni bir bilgilendirmeye bakılır ise, uyarlamanın özgün bir hikaye anlatacağı teyit edildi. Serinin baş yapımcısı Michael Gamble, yazarlar odasının güçlendiğini ve hem Mass Effect evreninde ve hem de sıradaki oyun için nereye oturacağına dair nihai karara vardıklarını söylüyor.

Resmi sayfada belirtilene göre, evrenin zaman çizgisi içinde yepyeni bir hikaye sunacak. Kronolojide ise orijinal üçlemede yaşanan olayların sonrasındaki bir zamanda geçecek ve oyuncuların seçimleri ile ilerleyen Commander Shephard'ın hikayesinin bir tekrarı olmayacak.

Gamble tarafından yapılan açıklamalar, Commander Shephard ve Normandy mürettebatını dizide göremeyeceğimizi kesinleştirmiş oldu. Bu da orijinal üçlemedeki hangi finalin esas alındığı konusundaki soru işaretlerini cevapsız bırakacak gibi görünüyor.

Ancak sonrasındaki bir zamanın konu alınacak olması, olası bir şekilde değinilmesi ile ufak bir ipucunun verilebilmesi ihtimal dahilinde olabilir. Elbette bunu dizinin yayınlanmaya başlaması ile daha net göreceğiz.