Mass Effect Legendary Edition ile benzersiz bir hikayeye adım atın. Mass Effect Legendary Edition indirin ve bu görkemli macerayı tecrübe edin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts (EA) tarafından yayımlanan bir bilim kurgu oyunu olan Mass Effect Legendary Edition 2021 yılında yayınlandı. İlk üç Mass Effect oyununu toplayan bu paket size en iyi deneyimi sunmak için oluşturuldu. Mass Effect Legendary Edition ile seriye giriş yapabilir ya da tecrübeli bir oyuncuysanız bu destansı hikayeyi tekrar, en iyi şekilde yaşayabilirsiniz.

En iyi bilim kurgu ve en iyi RPG serilerinden biri olan Mass Effect bu paket ile hak ettiği değeri bir kez daha görüyor. Toplamda 100 saate yakın benzersiz bir macera sunan bu oyunu kaçırmak istemezsiniz. Özellikle de zamanında bu seriyi oynamadıysanız şimdi başlamanın tam zamanı. Mass Effect Legendary Edition size en iyi Mass Effect tecrübesini sunacak. Modernize edilmiş olan bu seriyi artık güncel sistemlerde de rahatlıkla oynayabiliyoruz.

Mass Effect Legendary Edition İndir

Siz de hemen Mass Effect Legendary Edition indirin ve bu muhteşem seriyi en iyi, en rafine haliyle oynamanın keyfine varın.

Mass Effect Legendary Edition Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 10

: 64-bit Windows 10 İşlemci : Intel Core i5 3570 ya da AMD FX-8350

: Intel Core i5 3570 ya da AMD FX-8350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X GPU RAM: 2 GB Video Memory

: GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X GPU RAM: 2 GB Video Memory DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 120 GB kullanılabilir alan