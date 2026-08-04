Electronic Arts'ın Birçok Oyunu Kapatılacak! Tarihler Belli Oldu

Electronic Arts ya da kısaca EA tarafından yayınlanan birçok oyunun sunucuları kapatılıyor. Bu yıl çok sayıda oyuna verdiği desteği sona erdiren şirket, bir sonraki aşamada karanlığa gömülecek oyunları da tek tek sıraladı. Oyuncuların artık bunları oynaması için çok az bir süresi kalmış durumda.

Hangi EA Oyunlarının Sunucuları Kapanacak?

Apex Legends (Nintendo Switch 1 sürümü): 4 Ağustos 2026

4 Ağustos 2026 NHL 22: 31 Ağustos 2026

31 Ağustos 2026 NHL 23: 31 Ağustos 2026

31 Ağustos 2026 Grid Legends: 11 Eylül 2026

Electronic Arts tarafından yayınlanan Apex Legends'ın Nintendo Switch 1 sürümü, 4 Ağustos 2026 yani bugün itibarıyla resmen kapatıldı. Bu ayın sonunda (31 Ağustos 2026) ise NHL 22 ve NHL 23'ün sunucuları da kapanacak. 11 Eylül 2026 tarihinde ise kapatılan oyunlara Grid Legends dahil olacak.

Apex Legends'ın Nintendo Switch Sürümü Neden Kapandı?

Electronic Arts ve oyunun arkasındaki geliştirici ekip Respawn Entertainment, Apex Legends için hâlâ yeni içerikler yayınlanmaya devam ediyor. Gelgelelim, oyunun Nintendo Switch sürümünde epey bir sorun vardı. Performans sorunları, oynanışı doğrudan etkilediği için oyuncular açısından da beklenmedik bir tepki ile karşılaşıldı.

Geliştirici, bu can sıkıcı sorunları çözüme kavuşturmadı. Electronic Arts ise büyük bir olasılıkla Switch sürümünü ayakta tutmaya devam etmenin kendisi için gereksiz masraf olduğuna karar verdi. Sonuç olarak oyuncular artık Apex Legends'ın Nintendo Switch 1'deki sunucuları erişemiyor. Tabii, Nintendo Switch 2 için şu anlık bir sorun olmadığını belirtelim. Bu sürümde pek çok teknik iyileştirme yapıldı. En azından bir süre daha oyuncular oyunun keyfini çıkarabilecek.

NHL Oyunlarının Tek Oyunculu Modları Ne Olacak?

NHL 22 ve NHL 23'ün sadece sunucuları kapanacak. Bu da çevrim içi erişimin kaybedileceği anlamına geliyor. Ama tek oyunculu ve internet bağlantısı gerektirmeyen modlar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecek. Oyunları zaten çevrim dışı oynayanların endişelenmesine gerek yok.

Grid Legends'ın Sunucuları Neden Kapanacak?

Grid Legends'ın sunucularının kapanmasının sebebi net bir şekilde açıklanmadı ama EA genellikle bir oyunun sunucularını kapatıyorsa arkasındaki sebepler aşağı yukarı aynıdır. Oyuncu sayısının düşmesinin etkisi elbette en büyük rolü oynamıştır. Şirket de kaynaklarını yeni oyunlar için değerlendirmek istemiştir.

Kapatılacak Oyunlar Neler Sunuyor?

Henüz bu oyunları oynamadıysanız onları denemek isteyebilirsiniz. Ama ondan önce oyunların size tam olarak neler sunduğu hakkında biraz bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Gelin, hemen aşağıda bunların neler sunduğunu hızlıca ele alalım.

NHL 22 ve NHL 23 Nasıl Oyunlar?

NHL 22 ve NHL 23, buz hokeyini sevenlere hitap eden bir oyun. EA Sports tarafından geliştirilen seri, temelde EA Sports FC serisi gibi ama buz hokeyine odaklanıyor. Gerçek takımlar, oyuncular ve benzerlerini içeriyor. FC serisinden farklı olarak daha hızlı bir oynanış söz konusu.

Sadece pas verip topa vurmak yetmiyor. Pozisyonu doğru almanız, rakibe sürekli baskı yapmanız, savunmaya dikkat etmeniz, doğru anda doğru hamlede bulunmanız şart. Fiziksel müdahaleler de had safhada. Sert omuz darbeleri ve dahasını içeriyor. Futbol oyunlarına göre çok daha karmaşık bir oynanışa sahip olduğu için özellikle yeni başlayanlar epey zorlanabiliyor.

Apex Legends Nasıl Bir Oyun?

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Apex Legends, battle royale oyunları arasında konumlanıyor. Onlarca oyuncu büyük bir haritaya bırakılıyor. Amaç ise hayatta kalan son takım olmak. Birçok battle royale oyununa göre önemli bir farkı var. Bu oyunda çok daha hızlı bir şekilde hareket ediyorsunuz. Karakterlerin özel yetenekleri var. Bunlar da oynanışı epey akıcı hâle getiriyor.

Grid Legends Nasıl Bir Oyun?

Grid Legends, yarış oyunları arasında yer alıyor. Her ne kadar sunucular kapanacak olsa da tek kişilik modu Driven to Glory de oynamaya değer. Burada bir yarış kariyeri yapıp ilerlemek mümkün. Yeni bir sürücü olarak başlıyor ve rakiplere karşı yoğun mücadele veriyorsunuz.

Editörün Yorumu

Bu yıl epey EA oyununun sunucuları kapatıldı. Gidişata bakılacak olursa bunun devamının gelmesi de muhtemel. Oyuncu sayısının düşmesi ile sunucu masrafı gibi faktörleri ortadan kaldırmak daha kolay hâle geliyor. Gelgelelim, oyuncu sayısı ne kadar düşerse düşsün, bu yapımları hâlâ severek oynayan bir kemik kitlesi oluyor. Bu oyuncular açısından elbette alınan kapatma kararları oldukça üzücü bir gelişme olacaktır.