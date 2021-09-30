eFootball 22 Çıktı! eFootball 2022 Nasıl İndirilir?

Oynaması ücretsiz PES 2022 olarak adlandırabileceğimiz eFootball 2022 çıktı. Konami, oyunu bütün platformlarda indirmeye sundu. Yeni futbol oyununu indirip oynayan oyuncuların birçoğu ise yeni yapımdan memnun olmadıklarını dile getirmeye başladılar.

Winning Eleven ve PES serisinin yapımcısı Konami, geçtiğimiz aylarda şok bir karar almıştı. PES serisini sonlandırdığını açıklayan Konami, artık futbol oyunlarını eFootball 2022 olarak çıkaracağını söylemişti. Eski satış modelini de tamamen değiştiren şirket, oynaması ücretsiz modele geçmişti.

Aslında bunun ilk sinyalleri bir önceki seneden gelmişti. Yeni nesil konsolların piyasaya çıkmasını bahane eden Konami, PES 2021 sürümünü piyasaya sürmeyeceğini ve bir sonraki yıl daha iyi bir oyun hazırlayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından Japonya merkezli oyun devinin sürpriz kararlar alabileceği dile getirilmitşi.

Erteleme kararından çok sonra Konami, PES 2022 yerine eFootball 2022'yi duyurmuştu. Oynaması ücretsiz olacağı söylenen yeni oyunun, en az PES 2022 kalitesinde olacağı; ancak bazı özelliklerine erişmek için para ödenmesi gerekeceği aktarılmıştı.

eFootball 2022 Çıktı! eFootball 2022 Nasıl İndirilir?

30 Eylül itibarıyla eFootball 2022 oynanabilir oldu. Çıkış yapacağı söylenen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series S|X oynanabilir hale getirildi. Mobil platformlar için ise önümüzdeki günlerde oyunun oynanabilir olacağının altı çizildi.

Oyunun Steam üzerinde yayınlanmasından sonra milyonlarca oyuncu oyunu indirmeye başladılar. Birçoğu ise indirmeyi tamamladıktan sonra yeni oyunun içerisine daldılar. Fakat yaptıkları yorumlara bakılırsa, bekledikleri sonuçları alamadılar.

eFootball 2022'nin mobil oyun tarzında hazırlandığını söyleyen onlarca yorum gönderildi. Steam üzerinde yapılan 2400 yorumun birçoğu ise kötü tarafta kaldı.

Ücretsiz PES 2022 olarak tanımlayabileceğimiz eFootball 2022 nasıl indilir? Sorunun cevabı ise hangi platformda olduğuna göre değişiklik gösteriyor. Eğer oyunu PC üzerinde indirmek istiyorsanız, hemen yukarıda gördüğünüz yeşil "indir" tuşuna basarak, indirme işlemine başlayacağınız Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Ya da direkt olarak eFootball 2022 indir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

PlayStation ve Xbox üzerinden oyunu denemek için resmi mağazaları ziyaret etmeniz yeterli. Her iki konsolun da kendi mağazası içerisinde oyunlar erişilebilir duruma getirildi.

iOS ve Android için ise henüz oyun piyasaya sürülmedi. Bu sebeple ilk olarak oyunun piyasaya sürülmesini beklemek gerekiyor. Ardından App Store ya da Google Play Store üzerinden oyunun sayfasına gitmeniz yeterli olacaktır. Oyun mobil platformlara iki hafta içerisinde çıkışını gerçekleştirecek.